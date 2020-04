El PSOE-A lleva ante el Audiovisual y el Defensor la “manipulación” de los informativos de Canal Sur TV

El PSOE-A ha elevado quejas al Consejo Audiovisual de Andalucía y al Defensor del Pueblo andaluz trasladando las denuncias realizadas en las últimas semanas por sindicatos, el Consejo Profesional de Canal Sur, la plataforma de periodistas y profesionales de la comunicación sobre la “manipulación, parcialidad y falta de pluralidad en los servicios informativos de Canal Sur Televisión”, con la llegada de Álvaro Zancajo como director de contenidos informativos. Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, criticó la “demora injustificable” del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para comparecer en el Parlamento sobre la crisis sanitaria del coronavirus, y urgió al Ejecutivo andaluz a priorizar su actuación en las residencias de mayores y para reducir la incidencia del virus entre los trabajadores sociosanitarios.

Tal como informó el PSOE-A en un comunicado, el secretario de Relaciones Institucionales de la formación, Francisco Conejo, ha registrado el miércoles la queja ante el Consejo Audiovisual de Andalucía, ya que subraya que esta institución “debe velar por la pluralidad e imparcialidad de los medios audiovisuales andaluces y no puede permanecer al margen de lo que está pasando en Canal Sur Televisión”. “Las denuncias son tan graves que debe pronunciarse”, insistió.

En concreto, el Partido Socialista solicita en su escrito que la Oficina del Consejo Audiovisual de Andalucía realice un "informe exhaustivo" sobre todos los comunicados de profesionales de Canal Sur Televisión y otras entidades, que se adjuntan en el documento, analizando cada uno de los aspectos concretos que se plantean sobre "manipulación, falta de pluralidad y parcialidad".

Asimismo, el PSOE-A registrará una queja en los mismos términos ante el Defensor del Pueblo Andaluz en los próximos días, desde el convencimiento de que también esta institución "debe conocer estos hechos para defender el interés general de los andaluces".

Al respecto, Conejo destacó la importancia de la mediación de esta institución en el asunto, ya que “en una crisis sanitaria tan grave es fundamental que haya información imparcial y veraz, garantizando el servicio público que se merecen todos los andaluces de su televisión”.

El Partido Socialista adjunta en sus quejas los distintos comunicados emitidos por el Consejo Profesional de Canal Sur Televisión, CCOO, Sindicato de Periodistas, UGT y la Agrupación de Trabajadores de Canal Sur, "denuncias concretas sobre hechos muy graves sobre la manipulación que se está ejerciendo por parte de los nuevos directivos de los servicios informativos de Canal Sur Televisión", según Conejo.

Consideró que todo ello pone de manifiesto que en los servicios informativos de Canal Sur Televisión “hay un exceso de tiempo dedicado a los partidos del gobierno andaluz y sus apoyos parlamentarios, mientras que otras fuerzas políticas con representación regional y nacional no tienen voz o es mínima”. “Se reduce la información sobre las medidas del gobierno central, que son un servicio público esencial, mientras se amplifican las reacciones contra ellas a un extremo que llega a ser escandaloso”, añadió.

Destacó, además, en su queja que los profesionales de Canal Sur se preguntan en sus comunicados “si no se está contando la crisis sanitaria en clave política o, peor aún, en clave partidista”, y critican el “sesgo de los contenidos y el perfil de los políticos y expertos que se entrevistan, como se puede comprobar en las numerosas tertulias establecidas dentro y fuera de los informativos”.

Desde los populares, el portavoz del grupo popular en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, acusó al PSOE-A de “intentar politizar la lucha y el drama del coronavirus”, y le pidió que cese es su “campaña irresponsable e inútil” para intentar hacer “batalla política” contra el Gobierno andaluz. Nieto, en un comunicado emitido tras la reunión de los portavoces políticos con el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, señaló que “mientras la sociedad andaluza está luchando unida y tenemos un día más cifras mejores, el PSOE no está sabiendo estar a la altura y se limita a atizar y cuestionar cualquier dato o acción del gobierno andaluz”.

"No puede ser que desde el PSOE se critique a la Junta por defender a Andalucía a través de publicidad institucional y, al mismo tiempo, el PSOE reparta quince millones de euros en subvenciones a los medios de comunicación”

Nieto animó al PSOE a “arrimar el hombro” en lugar de “politizar la lucha contra la pandemia” y lamentó que “mientras el Gobierno andaluz está haciendo un esfuerzo sin precedentes por el abastecimiento de material sanitario, no sólo recibe críticas desde el PSOE, sino que además la Diputación socialista de Granada ha comunicado que no repartirá ese material que llega desde la Junta para los municipios y residencias de mayores por ser días festivos hasta el próximo lunes”. “No se puede estar de vacaciones cuando se trata de salvar vidas”, añadió el portavoz popular. También señaló que "no puede ser que desde el PSOE se critique a la Junta por defender a Andalucía a través de publicidad institucional y, al mismo tiempo, el PSOE reparta quince millones de euros en subvenciones a los medios de comunicación”.