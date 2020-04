La Junta sitúa “en torno a junio” la reactivación del turismo

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, ha urgido este viernes al Gobierno de la Nación a dar "certezas" al sector turístico sobre los plazos y condiciones para reanudar su actividad, que considera que podría producirse "en torno al mes de junio", porque ha advertido de que "tanta improvisación puede acabar con él".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Marín ha asegurado que "las conversaciones que mantenemos a diario con representantes de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Turespaña, Ministerio y sector nos hacen pensar que podría haber un regreso a la actividad en torno al mes de junio si sigue la evolución y dependiendo de que el Gobierno levante el estado de alarma el próximo 9 de mayo y se vaya dibujando un escenario de reactivación de actividades actualmente paralizadas".

"Eso sería lo razonable y podría suceder, pero en este momento hay mucha inseguridad en todos los aspectos y necesitamos mucha más certeza, el Gobierno tiene que proyectar sus decisiones a dos o tres semanas vista y no de hoy para mañana porque no se pueden hacer anuncios o no hacerlos y después aplicarlos de forma inmediata", ha advertido el titular andaluz de Turismo, que ha subrayado que el sector "necesita esa certeza porque los establecimientos habrá que adaptarlos a las nuevas circunstancias en cuanto a la seguridad y el sector demanda que pidamos al Gobierno una especie de pasaporte, carné o código QR que garantice que el viajero, sea de proximidad o nacional, tenga seguridad de que no va a sufrir ningún tipo de contagio en el viaje".

En este sentido, Marín ha explicado que la Junta ya ha "trasladado todas estas cuestiones al Gobierno de España pero no tenemos certeza de cuándo vamos a poder tomar decisiones y creo que el Gobierno debería hablar un poco más con las comunidades autónomas y aclarar esta situación", ya que ha señalado que se ha publicado en algún medio "un posible calendario de vuelta a la actividad que no sé si será cierto o no o si mañana Sánchez lo anunciará en su habitual charla de los sábados y el domingo consultará a las comunidades autónomas".

"En definitiva tanta improvisación al sector turístico, si ya está mal, es lo que realmente puede acabar con él. Esperemos que las noticias vayan llegando pero en Andalucía estamos preparados con todas las herramientas dispuestas para empezar a trabajar lo antes posible", ha insistido el vicepresidente de la Junta, que ha recordado en cualquier caso que la comunidad tiene actualmente "competencias limitadas" porque el Gobierno de la Nación optó por establecer un "mando único que podía haber decidido confinamiento nacional, territorial o cediendo a las comunidades determinadas competencias, pero no la ha hecho".

Bono turístico “sí o sí”

No obstante, Marín ha señalado en una entrevista con la cadena Cope que la Junta tiene decidido poner en marcha “sí o sí” un bono turístico para incentivar que los andaluces decidan pasar sus vacaciones en la comunidad con “desgravaciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF sobre el que sí tenemos competencias”.

"Lo que no puede impedir el Gobierno de España es que adoptemos medidas de incentivo para que decidan pasar el periodo de vacaciones en Andalucía a través de bonos que vamos a poner en marcha sí o sí, y que creemos que pueden hacer que mucha gente finalmente decida pasar sus vacaciones en un hotel o un establecimiento regulado y después esa factura la puedan desgravar de sus impuestos", ha explicado.

Preguntado por cómo se podrá controlar el acceso a las playas si se levanta el confinamiento, Marín ha confiado en la "colaboración ciudadana" que ya se está demostrando durante el estado de alarma. "Igual que el confinamiento se está llevando a cabo y se está guardando por el 99% de los andaluces, también debemos entender que las normas ahora a la hora de salir de nuevo a espacios públicos, y entre ellos también las playas, se pueden abordar también desde ese compromiso y esa colaboración".

“Muy díficil" la vuelta al cole

Por otra parte, Marín ha vuelto a insistir en que es “muy difícil” que se pueda producir la vuelta a la actividad en los colegios a mediados de mayo y ha señalado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se limitó a expresar un “deseo” provocado porque “todos deseamos volver a la normalidad cuanto antes y es verdad que escuchas a muchos padres, profesores y amigos que preguntan a ver si podemos volver pronto”.

“Es muy poco probable que eso suceda porque, por encima de todo, debe estar proteger la salud de los pequeños, los profesores y las familias. Tenemos un fin de semana por delante donde van a empezar a salir los niños menores de 14 años, con limitaciones de tiempo y desplazamiento y es muy difícil dibujar un escenario donde podamos volver a clase con normalidad 25 ó 30 alumnos con un profesor en un plazo de un mes o mes y medio”, ha añadido Marín, que se ha mostrado convencido de que “en el fondo todos deseamos volver a ser lo que éramos hasta hace poco, pero habrá que tener paciencia y esperar a los expertos sanitarios”.