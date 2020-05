Andalucía espera estar en 10 días en la fase 2, Granada y Málaga incluidas, y abrir piscinas y playas

El Gobierno andaluz mantiene “el compromiso férreo” para que “Granada y Málaga pasen a la fase 1”, señalaron el vicepresidente Juan Marín y el consejero de Salud Jesús Aguirre, quien defendió que “se ha mandado la información en tiempo y forma” y “con la diligencia, seriedad y transparencia de este Gobierno”. La Junta defiende además que toda la comunidad pase junta a la fase 2 dentro de 10 días. Aguirre pidió más responsabilidad que nunca, con el “uso de mascarilla”, “visitas con poca efusividad” y el mantenimiento de la distancia de seguridad. El Gobierno andaluz “aún” no sabe “los ítem para la fase 2” pero intentará “que Málaga y Granada si cumplen pasen directamente a fase 2”.

Aguirre señaló que Granada está en 0,8% de positivos por PCR por 100.000 habitantes, mientras que Málaga está en un 0,7. Habría que comparar, dijo, “con otros sitios y justificar por qué tienen que estar en fase 1” y no las provincias andaluzas afectadas. El consejero de Salud admitió que la Junta no conoció la existencia de un tutor del Ministerio para tratar la desescalada “hasta el último momento” pero no fue problema porque “la información la teníamos preparada”. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, aseguró que Sanidad hará un esfuerzo porque pasen de Fase todas las CC AA pero las pide que no demoren la entrega de informes con las peticiones que realicen.

En relación a las playas, Marín señaló que se trabaja en “dotar de material a todos los ayuntamientos costeros” y “en materia de seguridad higiénico-sanitaria” para el sector de la Sanidad.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, especificó que la autoridad local decidirá el aforo de las playas y el horario. La Junta trabaja en un plan para la limpieza de los accesos, su desinfección, la dotación de cartelería y la articulación de los primeros auxilios. El Gobierno sigue sin contestar a la petición de la Junta de la apertura de playas y piscinas en la fase 2 y no en la 3. “Los informes descartan que las piscinas sean foco de contagio”, dijo el consejero.

La Junta, por otro lado, ya ha trasladado su propuesta de nuevos horarios de salida en dos nuevas franjas. De mañana para personas mayores, hasta las 14:00; y otra desde esa hora hasta las 00:00 para familias y niños. La propuesta se basa en los vectores y los grupos de riesgo.

La Junta ha trasladado la información del proceso de desescalada al gabinete de crisis. Siguiendo las instrucciones del Ministerio se ha incorporado ya el 33% de las plantillas de Justicia, según señaló el vicepresidente Juan Marín, quien recordó que “las normas las dicta el Ministerio y no tienen nada que ver con las fases. Con lo cual, la Junta no diferenciará en sus medidas a Málaga y Granada porque además espera que el Gobierno tendrá que rectificar”, avanzó. El Gobierno andaluz propone, además, realizar los test a todo el personal, no sólo el dependiente de la Junta, es decir, incluir a jueces y fiscales.

El vicepresidente Juan Marín incidió en que “en ningún momento estamos en la confrontación o desafío” con el Gobierno de España pero “si confrontar es defender los intereses de los andaluces, vamos a confrontar todo lo que sea necesario”, añadió.