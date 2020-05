El vicepresidente andaluz Juan Marín detalló, tras la reunión del gabinete de crisis del coronavirus, que en materia de Turismo se ha avanzado en los protocolos. Hace cinco días la Junta recibió 19 borradores de protocolo que, entre otras cuestiones, “son cartas de recomendación", indicó Marín. La Junta defiende que los protocolos no pueden “convertirse en una herramienta para dificultar la labor de un sector que genera más del 14% del empleo” en la comunidad. La Junta de Andalucía anunció “un certificado propio gratuito” que garantice que los establecimientos cumplen con las recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay más de 46.000 empresas en Andalucía de hostelería y restauración y 8.000 hoteles. Uno de los motivos de la gratuidad, algo que la Junta exigió al Ministerio, es debido a "entre otras cosas porque no iban a poder pagarlo y no hay respuesta del Ministerio”, señaló Marín. El distintivo se denomina “Andalucía, destino seguro”, detalló Marín. La fórmula es una declaración jurada del empresario o autónomo o representante que será verificada por inspectores. No se descarta sanciones a quien no cumpla con recomendaciones de la OMS.

Marín subrayó que no existe un certificado de Covid-free “sino una garantía de que se cumplen con las medidas y recomendaciones”, esto es, la dotación de hidroalcoholes, distanciamiento, metros de la terrazas, medidas del personal, etc. “No hay certificado en ningún lugar del mundo que no existe posibilidad de contagio de Covid”, recordó el vicepresidente. Se trata de “ayudar al sector y no cargar más la mochila del sector”.

El vicepresidente también rechazó el plan del Gobierno para que los turistas extranjeros pasen 14 días confinados en el lugar de destino y abogó “por planes como el de Austria”, según el cual, “para viajar previamente te haces el test y después te dan la autorización para viajar”. Así, “el que quiera viajar a Andalucía, si tiene las garantías podrá circular”, dijo Marín.

En relación a las playas, Marín señaló que se trabaja en “dotar de material a todos los ayuntamientos costeros” y “en materia de seguridad higiénico-sanitaria” para el sector de la Sanidad.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, especificó que la autoridad local decidirá el aforo de las playas y el horario. La Junta trabaja en un plan para la limpieza de los accesos, su desinfección, la dotación de cartelería y la articulación de los primeros auxilios. El Gobierno sigue sin contestar a la petición de la Junta de la apertura de playas y piscinas en la fase 2 y no en la 3. “Los informes descartan que las piscinas sean foco de contagio”, dijo el consejero.

La Junta, por otro lado, ya ha trasladado su propuesta de nuevos horarios de salida en dos nuevas franjas. De mañana para personas mayores, hasta las 14:00; y otra desde esa hora hasta las 00:00 para familias y niños. La propuesta se basa en los vectores y los grupos de riesgo.