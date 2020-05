Los sanitarios se han quejado de que sólo su fe voluntarista no les sirve como barrera contra el coronavirus y han reclamado elementos protectores de calidad. Y es que se han descubierto agujeros de seguridad en ese ámbito. Desde la Junta han confirmado a LA RAZÓN que se ha retirado un lote de un nuevo modelo de mascarillas, en concreto el HUW TEK-Q/JMDT001-2012, utilizado esta vez en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. No ha superado las pruebas de evaluación del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP).

El material no cumple con lo exigido a los protectores faciales FFP2, según fuentes sindicales, que anotan que se usaban en las instalaciones sanitarias “desde el pasado mes de abril” y “fueron compradas directamente por el hospital”. Éste admite la operación. Desde el mismo explican que las mascarillas se repartieron “en el inicio de la pandemia” y no se incluyeron “en el testado aleatorio que se realizaba en ese momento”. Tras ponerse en marcha luego el sistema de verificación del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en el que se comprueban todos los productos empleados en los centros sanitarios, se enviaron muestras al CNMP y, tras ratificarse que no contaban con los criterios de calidad exigidos como FFP2, “se han retirado las que aún quedaban en el centro”.

El hospital se hizo con 10.000 unidades, de las que se han descartado 3.201, por tanto, “el número de mascarillas posiblemente utilizadas ha sido de 6.799”, han detallado.

Se está identificando ya a los sanitarios que han podido usarlas para realizarles “las pruebas oportunas” de detección de la enfermedad que los mantiene alerta. Desde el SAS han querido recordar que “sólo el 0,3 por ciento de los profesionales identificados que habían usado otros lotes de mascarillas que no cumplían al cien por cien como FFP2 han dado positivo”.

En el Virgen de la Victoria de Málaga ya se detectó una incongruencia entre un etiquetado y un informe de calidad, por lo que solicitaron información al fabricante y las dejaron inmovilizadas, con lo que sería el segundo lote de ese centro con alguna anomalía, aunque el primero puesto en circulación.