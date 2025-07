GP Alemania 2025 de MotoGP, en directo hoy: carrera al Sprint en Sachsenring, en vivo online

"He salido pensando en calentar los neumáticos y cuando he hecho el 1:28 creía que era un tiempo de pole y me he relajado, pensaba más en la carrera sprint. Luego me marcaban que estaban más cerca y en la última vuelta he apretado. La primera línea era el objetivo, y lo he conseguido"

"La manera de pensar cambia, soy el primero que siempre quiere ganar, pero es una carrera en agua y el objetivo principal es acabar justo delante de uno de los rivales en el campeonato", eran las declaraciones de Marc Márquez para DAZN tras la clasificación.