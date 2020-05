Adiós a Julio Anguita, “un referente” para toda la política andaluza

A las once de la mañana de este sábado fallecía Julio Anguita después de una semana ingresado en un hospital cordobés tras haber sufrido una parada cardiorrespiratoria. Alcalde de Córdoba durante ocho años, pieza clave del resurgir de IU en el ámbito nacional durante los años noventa, Anguita dejó la política activa debido a su delicada salud, aunque en los últimos años su figura había resurgido como referente de los nuevos políticos, entre ellos el actual secretario general de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón. Él ha sido de los primeros en expresar su dolor a través de la red social Twitter: “Aún no me lo puedo creer. Sigo llorando y no sé cuándo dejaré de hacerlo. Hemos perdido al más grande. Nuestro amigo, nuestro camarada", ha escrito en su perfil, junto a una foto de ambos. “Te echaremos tanto de menos. Has sido y serás la inspiración de muchos. Gracias por tu ejemplo. Seguimos tu lucha. Descansa en paz”, concluía el mensaje.

El exlíder de IU en Andalucía Antonio Maíllo también expresaba su consternación, tras conocer la noticia. “Hoy embarga un profundo dolor a toda la gente de bien: se nos va un referente político y ético, Julio Anguita, un hombre que dignificó la política y nuestra sociedad . Que la tierra le sea leve”, ha publicado junto a una foto de Anguita.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha querido también presentar “mis condolencias a sus compañeros y a su familia”. En su mensaje ha reconocido que “Julio Anguita tenía todos mis respetos y reconocimiento por su aportación a la política en España. Un hombre comprometido con sus ideas y capaz de llegar a acuerdos necesarios a pesar de las discrepancias”. Gran parte de los mensajes han destacado el perfil de consenso del expolítico, que volvió a la vida pública tras quince años retirado para apoyar a IU en 2015. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, también lo ha situado “un referente político a nivel nacional, siempre fiel a sus ideas” y “una persona muy querida por todos los cordobeses”. Bellido ha declarado tres días de luto oficial en la ciudad con motivo del fallecimiento del exalcalde, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha lamentado “la triste noticia” de la muerte de “un político que supo defender sus ideas respetando las reglas, al cual todos admiramos y respetamos independientemente del color político”.

En la misma línea, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, lo ha calificado como “una figura clave para entender la España contemporánea”. “Su pérdida deja un enorme vacío que todos los demócratas lamentamos”, ha señalado en su perfil de Twitter.