La “nueva normalidad” en los restaurantes y hoteles de Andalucía con el coronavirus

La “nueva normalidad” trae ya nuevas formas en los hábitos en sectores no sólo asentados en Andalucía sino que eran el motor económico. Así, numerosos restaurantes han optado por solicitar 20 o 30 euros de fianza para la reserva de mesa. Estas prácticas, que en zonas del norte ya se hacían, forman parte de los nuevos usos en el arranque de la desescalada. En Andalucía, el 75% de los 54.000 bares registrados ha optado por no abrir de momento. Sólo uno de cada cuatro bares abrió el primer día en fase 1. Ninguno en Granada o Málaga, aún en fase cero, de cara al público. La Federación Andaluza de Hostelería (Horeca) calcula que un 30% del sector cerrará de forma definitiva con la crisis del coronavirus.

Los hoteles también buscan adaptarse a la nueva realidad. El Gran Hotel Almería, integrado en la cadena Ohtels Hotels&Resorts, anunció que tiene previsto reabrir sus puertas para finales de junio conforme a la última fase de desescalada del Gobierno y psya cuenta con reservas para julio y agosto y para la celebración de eventos pospuestos bajo protocolos de seguridad e higiene.

La Junta anunció la implantación gratuita de un sello a modo de “Covid-free” ajeno al del Gobierno -que planteó que sería pagado- que garantice que los establecimientos cumplen con las recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay más de 46.000 empresas en Andalucía de hostelería y restauración y 8.000 hoteles. Uno de los motivos de la gratuidad, algo que la Junta exigió al Ministerio, es debido a “entre otras cosas porque no iban a poder pagarlo y no hay respuesta del Ministerio”, señaló el vicepresidente Juan Marín. El distintivo se denomina “Andalucía, destino seguro”. La fórmula es una declaración jurada del empresario o autónomo o representante que será verificada por inspectores. No se descarta sanciones a quien no cumpla con recomendaciones de la OMS. No existe un certificado de Covid-free “sino una garantía de que se cumplen con las medidas y recomendaciones”, esto es, la dotación de hidroalcoholes, distanciamiento, metros de la terrazas, medidas del personal, etc. “No hay certificado en ningún lugar del mundo que no existe posibilidad de contagio de Covid”, recordó el vicepresidente. Se trata de “ayudar al sector y no cargar más la mochila del sector”.

“El factor humano va a ser muy importante y vamos a ser muy estrictos con la normativa”, advirtió a Europa Press el director del Gran Hotel de Almería. “Queremos estar a la cabeza y formar parte de la nueva normalidad, estar ahí y no dar un paso atrás, queremos ser valientes y apoyar el turismo porque un hotel abierto genera negocio además de empleo, tenemos esa responsabilidad”, apuntó.

La dirección considera “prudente” la apertura del hotel con la llegada de la ‘nueva normalidad’, que permitirá viajes entre provincias siempre que se encuentren en la misma fase, ya que previamente el hospedaje sigue siendo reducido, tanto entre turistas como entre personas de negocios.

Los establecimientos hoteleros, en este tiempo, se preparan realizando mejoras en las instalaciones. En la mayoría de casos, se ha recurrido a ERTE pero una parte de la plantilla se tiene que mantener para que sea aprobado, por lo que es este personal el que se encarga en los hoteles de adaptar las dependencias a la “nueva normalidad”. Las contrataciones de verano, ahora mismo, están paradas y son una incógnita.

Los clientes de los hoteles hallarán una decoración minimalista, el bufé pasa a estar directamente en plato, aumentará la señalización que recuerde la importancia de la distancia de seguridad, los empleados llevarán guantes y mascarilla y los geles de limpieza de manos estarán en cada mesa. El borrador para la reapertura de hoteles y apartamentos turísticos del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) en colaboración con la patronal hotelera Cehat y la secretaría de Estado de Turismo espera el visto bueno del Ministerio de Sanidad. Los recintos hoteleros tienen que implantar un plan de contigencia para prevenir los riesgos del Covid-19.

Las principales recomendaciones son:

-La distancia de seguridad.

-Extremar las medidas de higiene en zonas comunes y herramientas de trabajo como datáfonos, ordenadores o llaves.

-Implantar la obligatoriedad de la frecuencia de limpieza de las zonas con más contacto, como los lavabos, los ascensores, los secadores, las máquinas de gimnasios, las barandas, etc.

-Pago con tarjeta de crédito.

-Ventilación de las instalaciones, con distancia obligatoria entre personal y clientes, y mamparas de protección. En la recepción habrá geles hidroalcohólicos y no se podrá compartir bolígrafo.

-Se recomiendan alfombras desinfectantes en la puerta y termómetro sin contacto.

-Utilización de guantes desechables por parte del personal.

-Platos individuales.

-Eliminación de elementos comunes como aceiteras, vinagreras o saleros.

-Menos textiles en las habitaciones y decoración en general.

-Desinfección de elementos como secadores.

-El servicio de limpieza no puede entrar en la habitación con el cliente dentro.

-Papeleras con apertura no manual.

-Aforo limitado en el gimnasio.

-Desinfección de la sala tras uso compartido.

-Uso del ascensor unipersonal o por los que viajen juntos.

-Control de aforo de actividades de animación.

-En principio, uso de piscina guardando distancia de seguridad.

-Se recomienda que el hotel se encargue del lavado de la ropa del personal a más de 60 grados.

-Se recomienda al personal la desinfección constante de artículos personales como gafas y llevar el pelo recogido.

-Mascarilla FFP2 para el personal.

-Limitación de aforo.