ATA califica de “traición al diálogo social” el pacto con Bildu para derogar la reforma laboral

La crisis sanitaria está haciendo estragos en la economía. Los datos sobre autónomos señalan que un 78% ya ha retomado la actividad; el resto no lo ha hecho porque no se lo permite la situación o porque de momento no es rentable, como en el caso de los hoteles y bares. Pero esa vuelta es una buena noticia a medias porque "un 92% de los autónomos piensa que su actividad va a disminuir este año y uno de cada tres empresarios prevé despedir a parte de la plantilla”, según las estimaciones de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Su presidente, Lorenzo Amor, ha protagonizado este lunes el webinar organizado por la Fundación Cámara de Sevilla. donde ha urgido al Gobierno a adoptar medidas como la bajada del IVA, la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de junio o implantar una tarifa plana de cotización para los autónomos que se hayan acogido a la prestación por cese de actividad, 1,3 millones en toda España.

Preguntado sobre el pacto del Gobierno con Bildu para derogar la reforma laboral, Amor lo calificado como “absurdo y contraproducente y genera inseguridad jurídica. Creo que es una traición al diálogo social, no entendemos este acuerdo”. En su opinión, “genera mucha incertidumbre en empresas, autónomos y también en los trabajadores y ha generado malestar en la comisión Europea”. El presidente de ATA ha recordado que “la CEOE ha suspendido las reuniones de diálogo social, ATA también. Es difícil que en estas circunstancias podamos tener confianza en lo que nos está diciendo el Gobierno”.

Las previsiones son muy negativas, hasta el punto de que Amor sitúa el inicio de la recuperación en el segundo trimestre de 2021 y cree que hasta el 2023 no se volverá a la situación de principios de este año. “Esto no es como nos habían contado, nos dijeron que la economía se iba a desenchufar dos meses y luego se va a volver a enchufar. El momento va a a ser duro”, ha vaticinado. Además de las medidas prioritarias para aligerar la carga a los autónomos, Amor considera que deben abordarse “reformas estructurales en el ámbito energético, una reforma fiscal, alentar la salida de la economía sumergida, que está en el 23%", junto a “reformas educativas y de la administración, y un plan de digitalización”.

En cuanto al paro de los autónomos, ha pedido mayor seguridad jurídica, después de que la Seguridad Social esté reclamando documentación a autónomos para justificar caídas del 75% de actividad, que para algunos sectores como el taxi “son difícil de demostrar”. "Estas ayudas pueden convertirse en ayudas trampas”, ha asegurado. En este sentido, ha exigido al Gobierno y al Ministerio de Trabajo que “pague de una vez a esos trabajadores que aún no ha cobrado nada por los ERTES desde marzo”. “Los próximos doce meses no vamos a pensar en inversiones, vamos a pensar en salvar nuestras empresas”, ha aclarado sobre el incierto futuro que se presenta y que le hace afirmar que “muchos autónomos se van a quedar en el camino”.