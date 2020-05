Denuncian que profesionales sanitarios de Jaén se sienten “presionados” para firmar que recibieron EPI

Lo que envuelve al coronavirus y sus efectos no paran de generar directrices. Hay una que ha incomodado a los profesionales del Distrito Sanitario Jaén-Jaén Sur del sistema público andaluz de salud. “Vamos a tener que firmar un documento, ‘a posteriori’, como que hemos recibido los EPI -equipos de protección individual- reglamentarios durante la pandemia, cuando eso no es cierto”, apuntan a LA RAZÓN fuentes del sindicato UGT. Es más, entre los fragmentos visuales de la crisis que recordarán, está la imagen de "parte de equipos colgados en las calles”, después de que sus usuarios se los llevaran a sus domicilios para “lavarlos”. Otras fuentes sindicales de la zona, que prefieren no ser identificadas por sus siglas, confirman la existencia de esa indicación y todas lamentan que los trabajadores se sienten “presionados” por la rúbrica.

De hecho, este periódico ha tenido acceso a un documento remitido por la jefatura de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y dirigido a directores, coordinadores, mandos intermedios y jefaturas de servicio del mencionado distrito en el que se traslada la “obligatoriedad” de implementar un “circuito” en “todos los centros” de esa zona sanitaria. De acuerdo con éste, se hará entrega a “la totalidad” de los empleados “para su firma” del modelo que le corresponda a cada uno, de dos diferentes. El primero “establece” que el profesional “ha tenido a su disposición durante la situación de pandemia” guantes, máscarilla quirúrgica, FFP2, bata y protección ocular en una cantidad que “habrá estado determinada por las características específicas del puesto y los escenarios de riesgo que hayan hecho necesario su uso”. El segundo modelo sirve para constatar que contaron con guantes y mascarilla quirúrgica, con las mismas precisiones en cuanto a su número. En el texto consultado por este diario se indica que el uno iría destinado a “perfiles de puestos asistenciales” y el dos a los de áreas administrativas, de gestión y asistenciales también, “pero sólo con actividad telefónica”. Los documentos, se anota, deberán remitirse antes del próximo 3 de junio.

Del lado de los representantes de los trabajadores consideran que la Administración busca “cubrirse las espaldas”. Si bien, fuentes de la Consejería de Salud y Familias de la Junta desgranan otra versión. Confirman que el documento es real, pero que “se debe rellenar cuando se retira el equipo de protección”, no “con carácter retroactivo”. Matizan incluso que la jefatura de la unidad de prevención de riesgos lo modificó para que quedara claro ese aspecto. “Deben firmar en el momento de la retirada del equipo de protección”, remarcan las mismas fuentes, ya que el fin del procedimiento implementado sería, según su relato, que los trabajadores signen una suerte de recibí para poder inventariar y tener un control sobre el material que se les ha ido suministrando durante estas semanas de combate contra el coronavirus.