Cs defiende viajar entre provincias desde el lunes incluso dejando atrás a Málaga y Granada

Con la crisis sanitaria prácticamente controlada, la última fase de la desescalada asoma en el horizonte del próximo lunes para la mayor parte de Andalucía. Seis provincias cumplirán el domingo las dos semanas preceptivas para avanzar a la fase 3 y otras dos, Málaga y Granada, habrán cumplimentado solo una, condición que previsiblemente dejará a ambas atrás. La Junta ha solicitado de nuevo al Gobierno que la comunidad avance al unísono el 8 de junio para favorecer así la movilidad y comenzar a retomar definitivamente la normalidad de los desplazamientos entre provincias. Si esto no ocurre, el Gobierno andaluz avanzó ayer martes que los viajes fuera de la provincia seguirán estando limitados, alargando una semana más la situación. Sin embargo, uno de los socios de Gobierno se ha desmarcado de la posición oficial. El portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, ha defendido este miércoles pasen de fase, pero en caso de no lograrlo su partido pedirá que se permita el movimiento entre las otras seis provincias. “No pueden pagar justos por pecadores, aunque en este caso no haya pecadores”, ha señalado en rueda de prensa recogida por EP.

Romero ha insistido en que “el sentido común” dicta que pasen las ocho y que el Ejecutivo central “se deje de criterios partidistas”, a la par que ha señalado que “hay que pelear por que Málaga y Granada pasen a la Fase 3” teniendo en cuenta que se está en temporada de verano. “Le hacemos una faena al sector turístico”, ha advertido. De permitirse los viajes, se daría la paradoja de que Almería, una de las provincias con menor índice de contagio del coronavirus, seguiría igualmente aislada al no poder atravesarse ni Granad ni Málaga para entrar o salir de ella.

"No es una locura la movilidad entre provincias en la misma fase. En Andalucía somos los últimos en contagios por cada 100.000 habitantes", ha explicado Romero para destacar que la comunidad andaluza cuenta con mejores índices en comparación con otros territorios por "la anticipación y la gestión" por parte del Gobierno andaluz de PP-A y Cs.

Sobre este mismo asunto se ha pronunciado este miércoles el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha señalado que no contempla "otra opción" que el pase del conjunto de la comunidad autónoma a la Fase 3 del plan de desescalada del Gobierno, lo cual "podría facilitar la movilidad entre las ocho provincias".

De otro lado, el portavoz parlamentario ha reclamado al Gobierno central fondos, colaboración y lealtad para que la comunidad andaluza no esté “contra las cuerdas”. “Andalucía, desde el minuto uno, ha hecho un esfuerzo ingente con recursos propios, todo lo posible para atender a los andaluces en el ámbito sanitario, social y económico”, teniendo en cuenta que solo el coste sanitario se eleva a 900 millones, ha subrayado Romero, que ha indicado que este esfuerzo “no lo podemos hacer solos”.

"Lo que viene no es halagüeño, con previsiones de decrecimiento del PIB y crecimiento del paro. Esto hace que necesitemos lealtad, colaboración y solidaridad del Gobierno central, algo que aún no ha demostrado con Andalucía", ha reprochado Romero, quien ha detallado fondos anunciados de "manera propagandística" por Sánchez y que "aún no han llegado a la comunidad".

En este sentido, ha señalado el fondo no reembolsable de 16.000 millones para las comunidades -de los que Andalucía recibirá casi mil-, los “casi 600 millones del IVA que nos debe”, los 230 millones “usurpados” de las políticas activas de empleo, los 430 millones “retenidos” de la formación profesional y el anuncio de 10.000 millones para el plan de contingencia sanitaria que “tampoco llega”. Además, ha apuntado que “tampoco permite reestructurar la deuda o flexibilizar el déficit”.