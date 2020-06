La tensión a la hora de asumir competencias tiene su propia desescalada. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, denunció en la sesión de control en el Parlamento andaluz que “a esta hora” el Ejecutivo andaluz no tiene “ni un papel” del Gobierno informando de cuáles van a ser las competencias de las comunidades en la Fase 3. “¿Cómo vamos a planificar?. A estas alturas de la semana, nadie ha comunicado ni informado”, censuró el presidente andaluz, que incidió en que “no hay criterio científico ni técnico para que Málaga y Granada no pasen (de fase). Si se aplica un criterio distinto, significa que la decisión es arbitraria. Y nuestra posición es defender siempre a Andalucía”. La Junta insiste en que toda la comunidad pase a la Fase 3 y haya movilidad entre provincias y en caso de que no se acepte el pase de Málaga y Granada plantea que las conexiones interprovinciales sigan limitadas para que la región no vaya a dos velocidades. En caso de un rebrote, dijo también Moreno,"seré el primero", dijo, que determine el control sobre un distrito sanitario o zona. Moreno indicó que “el BOE no dice las competencias que vamos a asumir”.

“Nosotros no contemplamos otra cosa, analizando los datos, que no sea que el conjunto de Andalucía, incluida Málaga y Granada, pasemos a la Fase 3”, dijo Moreno en declaraciones a los periodistas antes de entrar al Salón de Plenos.

No existe criterio científico o técnico que avale que toda #Andalucía no pueda pasar a la Fase 3. Trabajamos en asumir nuestras responsabilidades, pero a horas de conocer la decisión seguimos sin saber cuáles serán las competencias de las CCAA. Es necesaria una mayor claridad. pic.twitter.com/XrPax7SIOE — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 4, 2020

Por otro lado, el presidente andaluz anunció que la consejera de Empleo, Rocío Blanco, está trabajando con los sindicatos para la aprobación de un plan de empleo con los ayuntamientos dotado con unos 165 millones y que beneficiará a unas 19.000 personas. Moreno señaló que su Gobierno ha impulsado, entre otras medidas, 1.173 iniciativas y doce decretos ley, además de dos presupuestos “en 71 semanas”.

El turno de interpelación al presidente arrancó con Vox criticando “el mando único nominal” del Ministerio, “sin estructuras territoriales” y con “Illa y Simón inoperantes hasta el 14 de marzo” y después ofreciendo “instrucciones confusas y arbitrarias". Moreno coincidió en “la falta de criterio del Gobierno de la Nación” pero, señaló, “es momento de trabajar”. “Queremos asumir nuestras responsabilidades pero necesitamos definición, claridad de la autoridad única", insistió.

Moreno defendió que “a los andaluces no le importa quién ocupa el sillón de una presidencia” sino las soluciones que se aportan.

Adelante, por su parte, criticó que Vox presida la mesa de reconstrucción. Moreno recordó que el único requisito de dicho ente es “que fuera inclusivo” y recordó a la diputada Inmaculada Nieto que “su grupo presidió la de los ERE” y que “se han creado cuatro subcomisiones”. “Levantarse de una mesa siempre es un error. Puede suponer un desplante pero es un error desde el punto de vista práctico. Los ciudadanos están hartos de trincheras ideológicas. La decisión es vuestra”, señaló Moreno invitando a Adelante a volver. Inmaculada Nieto contestó que el Gobierno andaluz “ha confundido responsabilidad con debilidad en la oposición”. “Han puesto a la ultraderecha a los mandos de la comisión. Ha cedido porque cree que le garantiza seguir en el Gobierno. Si su pacto con Vox termina como esta comisión, será otro fracaso. Sea valiente, quite la imposición de Vox, deje de ser rehén de la extrema derecha", le instó antes de invitar a que “se apunte a la geometría variable” con el resto de grupos. Juanma Moreno recordó que en la anterior sesión plenaria, PP y Cs, los grupos que conforman el Gobierno andaluz, apoyaron “un proyecto de ley” de Adelante para la climatización de los centros educativos". “Y no es el único. No tenemos prejuicios ideológicos", añadió. Moreno defendió que “a los andaluces no le importa quién ocupa el sillón de una presidencia” sino las soluciones que se aportan.

El presidente andaluz señaló que se han quitado “700 milones de grasa y algo más” en el presupuesto para combatir los efectos del Covid. “Ya lo que queda es aportación de Estado y UE”, expuso.

Moreno subrayó que las reservas hoteleras han crecido 167%. “Andaucía es la que más demanda tiene del mundo en siete días, el 34% de las reservas mundiales, por encima de Florida o Portugal”.

La líder del PSOE-A, Susana Díaz, mostró “la mano tendida” pero exigiendo “transparencia e información”. “El compromiso de mano tendida total pero no a toda costa, no por encima de valores como ha ocurrido en la comisión para la reconstrucción”, dijo.

Moreno insistió en que “los andaluces lo que quieren es que les resuelvan sus problemas”. "¿Vox no puede presidir una comisión pero sí pueden pactar con un grupo filoterrorista y que ataca la casa de la secretaria general de los socialistas de Euskadi como Bildu?. ¿Le parecen razonables las cosas que hace su partido como gobierno de la nación?, cuestionó Moreno a Díaz.

Susana Díaz insistió en el plan de movilidad y el plan de educación para la vuelta al cole, mencionando los problemas con la matriculación digital. “Tome las riendas de una comisión en manos de que quien no cree en ella”, finalizó Díaz. “Como no está en las conferencias de presidentes, no sabe qué información tenemos. Llame al señor Sánchez para pedirle los recursos que necesitamos. Si quiere ser el eco de Sánchez en Andalucía, allá usted”, respondió Moreno.