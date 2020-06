Al Gobierno le preocupa que la OPE propague el virus en África

El Gobierno central todavía no ha confirmado si habrá este año Operación Paso del Estrecho (OPE), ya que el coronavirus plantea demasiadas dudas. Uno de los temores es que el tránsito masivo de personas, fundamentalmente desde Algeciras hasta Marruecos, provoque una propagación del virus en África. Así lo aseguró ayer la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien señaló que «estamos en diálogo y en conversación con otros países, fundamentalmente con Marruecos en primer lugar, porque África es un continente vulnerable», con «bastante pobreza» y una «ausencia total del sistema sanitario».

La mayoría de las personas que embarcan en Algeciras cada verano provienen de Francia, Bélgica y Holanda, además de España, países que han gestionado la pandemia de forma distinta. «Hoy todos estamos preocupados con que se provoque una propagación del virus, con lo que puede conllevar de enfermedad y de fallecimientos para personas que no tienen bien cómo protegerse», insistió Montero, además de remarcar la necesidad de «coordinar muy bien todas las medidas de seguridad para el conjunto de los lugares por donde habitualmente se encuentran o esperan para poder pasar a su país de origen».

La Junta, de momento, espera que el Gobierno central se pronuncie. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, aseguró que esperarán «información e instrucciones» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez tras el diálogo que mantenga con el Reino de Marruecos. «La Junta no tiene nada más que decir que los dos gobiernos hablen, se entiendan y lleguen a una conclusión».

En este sentido, señaló que no saben si se suspenderá o se aplazará e insistió en «subir los escalones de uno en uno», viendo primero si hay acuerdo entre países y después si se realiza o no, porque «evidentemente no puede ser en las condiciones de años anteriores».

Bendodo mostró la «colaboración» y la «lealtad absoluta» de la Junta y garantizó que la comunidad estaría preparada si finalmente se decidiera permitir la OPE. También explicó que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo que trasladó el domingo es que «las circunstancias son distintas» y preguntó por las previsiones de España y Marruecos en origen y destino.

El PSOE-A, por su parte, optó por la confrontación señalando que Moreno está «asustado» porque no sabe cómo gestionar la OPE, por lo que está «desbarrando al coquetear con posiciones que desprenden un tufo racista». El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, aseguró que el presidente debe dar explicaciones de por qué pide, «mostrando su cara más radical», la suspensión de la OPE «con la excusa del coronavirus». «Está discriminando a las personas por su origen y recursos económicos, lo que da la medida de la falta de humanidad y sensibilidad que tiene».

Para Sánchez Haro, causa «estupor» que Moreno vaya «al dictado de la ultraderecha de Vox» en este asunto, cuando «todo el mundo tiene los mismos derechos y merecemos el mismo trato».

Casi el 80 por ciento de las personas que se dirigen a Marruecos parten del puerto de Algeciras. Su alcalde, José Ignacio Landaluce, recordó que para que se organice el operativo es fundamental que Marruecos reabra sus fronteras. «La OPE depende del Ministerio de Interior, pero siempre, todos los que tienen dos dedos de frente saben que hay que anteponer la salud a la economía».