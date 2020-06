«En otras comunidades han renovado todos los contratos sanitarios hasta final de año y aquí no sabemos nada»

Muchos no han tenido tiempo aún ni para calmar su estado de ánimo por lo que vieron e intentar olvidar. Fue a principios del pasado mes de mayo cuando el presidente del Gobierno autonómico, Juanma Moreno, anunció que se iban a prorrogar todos los contratos «fundamentales» que se habían realizado en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia causada por Covid-19 «por más de un año». Desde entonces distintos miembros del Ejecutivo regional han defendido que se destinarán más recursos para consolidar, mantener y ampliar el personal en las áreas sanitarias más importantes.

Si bien, fuentes del sector aseguraron ayer a este periódico que «sí se han producido despidos entre esos contratados temporales» que «han dado la batalla contra el coronavirus» en algunos puntos de la comunidad como «el Aljarafe sevillano». Preguntado por esa cuestión a Antonio Macías, secretario regional de Sanidad de UGT Andalucía, trasladó a LA RAZÓN que «muchos de los que terminan contrato el próximo 30 de junio no continuarán».

Es más, desde su organización sindical se han interesado por un asunto que han planteado en varias ocasiones al Ejecutivo autonómico, pero éste no les ha proporcionado datos, más allá de que «son unos 7.000» y que «estaban valorando cuántos contratos seguirían y cuantos no». Macías avisa de que volverán a poner encima de la mesa esta cuestión en la Mesa Sectorial de Sanidad del SAS que se celebrará este jueves. «En otras comunidades han renovado todos los contratos hasta final de año y aquí no sabemos nada», lanza. Creen que los más afectados serán «enfermeros, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y celadores» y no entienden cómo «no se ha planteado un acuerdo de consolidación de plantilla» en una región en la que, al riesgo de rebrotes de la infección sobre los que han alertado los expertos, hay que sumar unas crecientes «listas de espera».