Los médicos andaluces piden “responsabilidades” por las concentraciones autorizadas antes del 14 de marzo

“Debieron tomarse medidas drásticas antes del 14 de marzo”. Así se ha expresado Emilio García, presidente del Consejo Andaluz de Médicos en la primera sesión de la comisión parlamentaria para la recuperación económica y social de Andalucía, en la que no están presentes representantes del PSOE-A ni de Adelante Andalucía. García, facultativo que estuvo cuatro meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) infectado por coronavirus, ha pedido “responsabilidades” a los políticos que autorizaron concentraciones durante las semanas previas a la declaración del estado de alarma, toda vez que “se permitieron unas y otras no”. De hecho, las aglomeraciones de personas “han sido la principal causa de la extensión de la pandemia” y el organismo que preside ya pidió el 3 de marzo que se suspendieran reuniones y eventos multitudinarios.

García, de un lado, ha felicitado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la gestión que ha llevado a cabo de la pandemia, destacando su “credibilidad y compromiso”. Sin embargo, ha puesto el foco en algunos aspectos “mejorables”. En este punto, ha criticado que en la comunidad autónoma se siguen produciendo “desequilibrios” en cuanto a la atención médica y ha asegurado que la Consejería de Salud debió promover una mayor “participación” de los órganos y entidades que representan a los médicos. Junto a ello, ha lamentado que no existan unidades de geriatría para atender a los mayores, los más vulnerables en esta crisis sanitaria.

“No somos héroes ni tenemos madera de mártires. Tenemos miedo”, ha asegurado García, quien ha relatado su experiencia como paciente. “Cuando veía a un sanitario, veía a un ángel”, ha confesado, además de señalar que han comprobado cómo los familiares de los pacientes no podían despedirse de ellos y “hemos visto 800 féretros juntos”. Respecto al futuro, ha remarcado que el virus “va a mutar” y “los que tenemos anticuerpos no nos va a servir de nada. Vamos a tener que empezar de cero”.

Un tono más crítico es el que ha usado el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Carrasco, quien ha calificado de “inexperta” y “sin diálogo” la gestión del SAS durante la pandemia. “No ha habido coordinación entre los centros, ya que la falta de material de protección ha afectado más a unos centros que a otros”, ha señalado, además de remarcar la “descoordinación” entre los gobiernos central y autonómica a la hora de proporcionar EPIS al inicio de la crisis sanitaria.

También ha afeado que no se haya implementado ninguna medida de reconocimiento a los médicos andaluces, no sin antes advertir de que “los facultativos no hemos trabajado buscando el aplauso”. Y una tesis que ha mantenido durante su intervención: “Es absolutamente imprescindible que Andalucía aumente la inversión en sanidad en términos absolutos”.

La sesión la ha abierto el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, quien ha asegurado que “estamos preparando las jeringas para cuando vengan los botes de vacunas”, un hecho que situó en el primer semestre del próximo año. Su departamento abordará tres planes de forma inmediata -uno sobre rebrotes, otro relativo al verano y otro para paliar la alta frecuentación- y ha remarcado que “no podemos tocar las campanas y relajarnos lo más mínimo”. En relación a los test, ha asegurado que el control de las personas que llegan a Andalucía “será igual si llegan en avión o en patera”, cifrando en 815.000 las pruebas que se han hecho en la comunidad autónoma hasta ahora.