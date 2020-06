Espadas dice ahora que “Sevilla tiene alcalde para rato” y que “los sondeos son un espaldarazo y quedan tres años de mandato”

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha subrayado este martes que la capital de Andalucía "tiene alcalde para rato" y considera un "espaldarazo" las encuestas sobre su gestión que se han ido publicando, a la par que recuerda que para las elecciones municipales aún quedan tres años y que pensar en otros asuntos en estos momentos sería "una falta de respeto" a los ciudadanos que lo han valorado.

Espadas ha realizado estas declaraciones durante su intervención en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, con el patrocinio de Fundación Cajasol, Atlantic Copper, Cepsa y Laboratorios Vir, donde ha sido preguntado por una posible reelección tras el último sondeo de intención de voto realizado por SW Demoscopia que publica este martes Publicaciones del Sur, en el que se indica que el PSOE volvería a ganar las elecciones municipales con un 39,2 por ciento de los votos y 14 concejales.

El regidor hispalense señala que ese sondeo muestra el "respaldo" ciudadano a un trabajo realizado durante cinco años al frente del Ayuntamiento, "generando un clima de confianza". "Queremos ser humildes y autocríticos porque una cosa es que tengan confianza y otra que lo hagas todo bien, pero evidentemente es un espaldarazo, sobre todo en un momento tan crítico y de incertidumbre. Nos da más energía", resalta.

En cuanto a si valora presentarse a una nueva reelección, insiste en que "siempre" ha pensado lo mismo y "ahora más que nunca". Recuerda que aún quedan tres años para unas nuevas elecciones municipales y que "ahora más que nunca" no va a generar "incertidumbre, ni problemas, ni especulaciones". "El alcalde está en Sevilla y es donde voy a estar", sentencia.

"Las circunstancias cambian. En febrero no imaginábamos donde estaríamos un mes de después, por lo que no sé qué pasará en tres años. Sé donde estoy y donde quiero estar ahora. No voy a ser el que genere incertidumbres", incide.

En este sentido, ironiza señalando que "la oposición está que no viven en este tema" y "luego se malinterpreta", haciendo relación a las constantes preguntas sobre algunos grupos de la oposición su posible marcha de la Alcaldía. "Yo no tengo ni idea pero a la oposición los veo nerviosísimos".

De cualquier modo, deja claro que él está “concentrado en la tarea, que tengo mucha”, a la par que subraya que ostentar la Alcaldía es un “orgullo” y que Sevilla es el “mejor destino que puede tener un sevillano con diferencia”.

Por último, ha insistido en su planteamiento de que las “altas responsabilidades tienen que tener periodos más limitados porque la gente se cansa también de las personas” en sus cargos.