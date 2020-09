Imbroda atribuye el cese de Escrivá a “una cuestión de confianza” como delegada de Educación

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha apuntado este jueves que el cese de Marta Escrivá como delegada territorial de su departamento en Sevilla, aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno, obedece “sencillamente” a “una cuestión de confianza en el desempeño de sus funciones”. Así se lo ha trasladado el consejero en respuesta a una pregunta que sobre los motivos de este cese le ha formulado el diputado del PSOE-A Javier Fernández en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento.

Imbroda ha comentado que “los cambios se producen por cuestiones fundamentalmente organizativas, de gestión, de capacidad”, y el cese de Escrivá ha obedecido a “una cuestión de confianza en el desempeño de sus funciones”.

Por su parte, el parlamentario socialista ha puesto de relieve que Escrivá “ha durado menos de un año en el cargo” de delegada, al igual que sucedió con su antecesor en el puesto, Joaquín Pérez, y tras opinar por ello que el de delegado territorial de Educación en Sevilla “se está volviendo un cargo de riesgo”, ha subrayado que la que fuera parlamentaria de Cs en la anterior legislatura ya fue también cesada de su puesto de viceconsejera de Educación antes de pasar a dirigir la citada delegación provincial.

Además, el diputado del PSOE-A ha considerado que, con su respuesta, Imbroda ha venido a reconocer “la incapacidad que ha tenido” la delegada cesada en Sevilla de “poner en pie este curso escolar tan complicado”, y por ello se ha producido su cese, según ha añadido.

Tras remarcar que se trata de “uno de los ceses más solicitados por parte de quien tenía alguna responsabilidad o era parte de la comunidad escolar con la que no se reunía”, así como “por esos ayuntamientos a los que no atendía” Escrivá, Javier Fernández ha sostenido que el que, “en una situación como ésta”, la Consejería de Educación “haya mantenido para el inicio del curso escolar a esta delegada demuestra que la incapacidad no es sólo” de ella, sino también del propio Imbroda, de “quien tiene la responsabilidad sobre todos sus delegados”, según ha enfatizado.

En esa línea, el diputado socialista ha apuntado que el consejero “debería haber acompañado a Escrivá en esa salida” del Gobierno andaluz, y ha concluido realizando un llamamiento a “ponernos a trabajar en serio con los ayuntamientos, la comunidad educativa y atender las necesidades que hay” en el actual curso escolar.

Imbroda ha respondido que, de su respuesta, entiende que el parlamentario socialista “comparte” con él “la decisión que he tomado”, y sobre el inicio del curso ha destacado que “más del 98% de los centros educativos en Sevilla han arrancado con absoluta normalidad” a pesar de la pandemia.