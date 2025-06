Isa Pantoja se sincera sobre su estado una semana después de dar a luz: "Nunca pensé que me pasaría esto"

El pasado 22 de junio nació Cairo, el hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno. Siete días después, la hija de la tonadillera ha reaparecido en Instagram y se ha sincerado con todos sus seguidores sobre cómo está viviendo el posparto a raíz de que su marido se sentara en "¡De Viernes!" y desvelase que están siendo unos días complicados para la joven.

Una montaña rusa de emociones

"Hola chicos, hoy hace justo una semana que llegó al mundo mi bebé, Cairo, y estoy viendo esto en una montaña rusa de emociones. Nunca pensé que me pasaría esto por lo menos estos 7 días, es lo que yo estoy experimentando y es que tengo una felicidad increíble, miro a mi familia y soy súper feliz", comienza diciendo la hermana de Kiko Rivera en la publicación

"Quizás de lo bonito que es, me sale a llorar. Y luego tengo los momentos de bajón en los que recuerdo mi embarazo, no he podido desinstalar la aplicación de embarazo, veo fotos de mi tripa, veo vídeos de cómo idealice ese embarazo y que al final ha salido todo como yo quería. Llegó un momento que me dolía muchísimo la espalda para dormir, lo pasaba muy mal. Aun así, era como que se me había olvidado todas esas cosas, ¿sabes? Muchos de vosotros me habéis dicho que ánimo, que bueno, que son la cuarentena...", explica Isa Pantoja sobre cómo se siente en estos momentos.

"Y yo supongo que será eso, las hormonas, que porque yo no quiero estar así, yo quiero estar feliz siempre. Todo el mundo sabe que el posparto es duro y que tienes que recuperarte físicamente y psicológicamente. O sea, tu cuerpo ha estado durante 9 meses creando vida y ahora pues tienes que recuperarte para estar para tu bebé. Y en este caso, pues tengo que estar para mis chicos. Y espero, o sea, ojalá termine pronto la cuarentena para poder, no sé, poder hacer más cosas", se sincera sobre sus limitaciones tras dar a luz.

"Y es como que quiero congelar el tiempo. Y pues como que siento que se me escapa. Entonces, me gustaría que todo se quedara así. Y obviamente eso es imposible. Las cosas tienen que avanzar, ellos tienen que ir creciendo. Y ahora mismo estoy ahí. Como que no puedo quitarme esos pensamientos de la cabeza. Pero yo confío en que poco a poco, pues puedan disfrutarlos mucho más que ya lo estoy haciendo. Y lo estoy viendo súper intenso todo", finaliza Isa Pantoja.

Días de adapatación

La pareja ha cumplido su sueño de aumentar la familia y de convertirse en padres de su primer hijo en común tras pasar por el altar el 13 de octubre de 2023. Una semana después de su nacimiento, el matrimonio continúa adaptándose a su nueva etapa, motivo por el que aún no ha ido Anabel Pantoja a conocer a su sobrino, tal y como desveló la propia influencer hace unos días. "Isa nos ha pedido un poquito de tiempo, todavía no podemos ir", explicó la sobrina de la tonadillera a su llegada a Sevilla para el pregón del Orgullo. influencer. "Yo cuando di a luz, pedí calma... Así que, qué se relajen un poquito, que siempre están a la defensiva conmigo... que yo no me meto con nadie".