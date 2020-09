Alerta judicial: los juzgados de lo Social señalan juicios ya hasta en diciembre de 2024 en Andalucía

Ya es un torrente. Hay abogados que han clamado estos días en sus perfiles de redes sociales por señalamientos judiciales a varios años vista que ya no son la excepción que confirma la regla. LA RAZÓN ha tenido acceso a documentación que manejan los servicios jurídicos de UGT Andalucía que así lo demuestra. Está centrada en la jurisdicción social, que ingresó un 8 por ciento más de asuntos en 2019 con respecto al ejercicio anterior, según la Memoria Anual de Actividades y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia autonómico (TSJA).

La demora se ha desbocado. Un juzgado de lo Social de Sevilla ha fijado ya en 2024 quince juicios relativos a asuntos que gestiona el equipo de letrados del mencionado sindicato: el primero el 8 de enero a las 10:15 horas; dos el 15 de ese mismo mes, uno a las 10:15 y otro a las 10:30; y un cuarto el 23 a las 9:30. A éstos hay que sumar tres en febrero: el día 12 a las 10:15, el 19 a las 10:15 y el 26 a las 10:15. En abril la fecha marcada por ahora es el 9 a las 10:40. Y en mayo hay dos círculos rojos en sus agendas: el 21 a las 10:30 y el 27 a las 10:35. Junio también está señalizado con cuatro juicios pendientes: dos el día 4 a las 10:00 y a las 10:10, el tercero el 11 a las 10:35 y el cuarto el 25 a las 10:10. Por último, han tintado de coral el 30 de septiembre a las 10:25.

No es el único órgano judicial de lo Social de Sevilla que apunta ya a 2024. Uno distinto ha convocado en su sala de vistas el 26 de febrero de ese ejercicio a las 10:00 y las 10:30 horas, así como el 22 de abril a las 9:40 horas, de acuerdo a la documentación consultada por este periódico.

Y no sucede sólo en la capital hispalense. Un juzgado del mismo ámbito de Almería ha señalado el 11 de junio de 2024 a las 9:50 horas «para la celebración del acto del juicio» en un proceso, otro órgano del mismo punto de la comunidad el 27 de junio a las 12:00; y un tercero ha llegado a citar el 4 de diciembre a las 12:00, dentro de más de cuatro años. Este último ha emplazado a las partes a otras fechas de 2024: el 8 de julio a las 10:10, en septiembre, el 16, a las 10:30; y el 30 a las 12:00. En octubre la indicación es el día 9 a las 12:00 o el 16 a idéntica hora, y en noviembre el 11 a las 10:30. En total son nueve en Almería y, por tanto, 24 en conjunto.

Fuentes del servicio jurídico de la organización sindical explican que se trata de «asuntos todos de la jurisdicción laboral, la inmensa mayoría ligados a reconocimientos de derechos y reclamaciones de cantidad» y añaden que uno de los «problemas» de esas dilaciones «es que le quitas cualquier utilidad a la conciliación previa». «Qué empresa va a apostar por ella si sabe que hasta dentro de años no va a tener una resolución judicial, sobre todo teniendo en cuenta que es una primera instancia y que cabrían recursos, por lo que el asunto se puede eternizar», se preguntan. A algunos trabajadores, del otro lado, «tampoco les interesa tener un procedimiento abierto» tanto tiempo y con resultado incierto.

La Justicia no se ha escapado de la frialdad de sepulcro de las estadísticas de la Covid-19 y otras fuentes judiciales anotan que ésta «agravará sensiblemente» la carga judicial y provocará un alza de la litigiosidad, en especial en los órdenes jurisdiccionales social, contencioso-administrativo y en los órganos de lo mercantil. Si bien, matizan que el trabajo pendiente antes de la emergencia sanitaria «ya era mucho» y los «síntomas de colapso» eran evidentes. Desde los servicios jurídicos de UGT-A lo confirman: «El atasco es previo a la pandemia. El Estado de alarma y la paralización de los juzgados lo que han hecho es empeorar la situación», resumen. Consideran que habilitar el pasado agosto «no ha servido de nada». «Salvo excepciones puntuales –hilvanan– no hemos tenido señalamientos durante ese mes ni una mayor actividad, principalmente porque en los juzgados cogieron vacaciones y los jueces no han querido hacerlo».

El coronavirus ha hecho añicos la situación laboral de muchos empleados y empresarios por lo que todos los consultados coinciden en que «el sistema judicial se tensionará aún más». En el caso concreto de Almería, los letrados de UGT-A confían en que el quinto juzgado de lo Social que ha puesto en marcha la consejería del ramo del Gobierno autonómico –Sevilla ha sumado tres, uno de ellos de lo Social– suponga «una bajada en el número de asuntos que tramitan», así como «en los plazos». Si bien, de momento, lo relatado «es lo que hay».