Doctores en indultos

Seamos sinceros, esto del indulto es el ejemplo más claro de políticos que se defienden entre ellos mismos y protegen su cortijo. El PS ya ha dado muchas muestras de que no cree en la separación de poderes, o al menos en la neutralidad de las instituciones, y que todo vale a la hora de mantenerse y mantener a sus amigos en el poder. Por eso el CIS, por eso la fiscalía general, por eso la directora de la Guardia Civil hace campaña por el gobierno, por eso la floja defensa del rey o la reforma del Consejo General del Poder Judicial frustrada por Bruselas. Porque Europa funciona de puertas para adentro, hacia fuera cualquier dictadorzuelo ridículo puede secuestrar un avión y sacar a un periodista disidente para darle una paliza y obligarle a una humillante defensa de sus captores. Y quién sabe qué más le espera. Lo sintetizaba muy bien la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González, en su riña pública con el alcalde Almeida cuando afirmó que su labor era defender al gobierno. Los madrileños que se apañen, el poder está para afianzar el poder. Al final no les queda más remedio porque a todos los partidos les cuelgan demasiados adláteres sin más oficio ni beneficio que el cargo que les otorgue el líder y este líder ya sabemos que pide fidelidad absoluta o destierro. Por eso también quieren evitarse dar explicaciones sobre su en demasiadas ocasiones escasa o nula formación y ahora el vergonzoso plagio o copia de una tesis doctoral, como la de cierto presidente del gobierno de España, prescribirá a los tres años y tan solo tendrá una sanción de entre dos meses a tres años de expulsión de la Universidad. A la larga eso hará que las futuras generaciones, que ya vendrán de pasar cursos en el colegio aunque arrastren una recua de suspensos, no se preocupen tanto por un indulto, incluso aunque en el caso de los indepes presos corra el riesgo de ser un autoindulto y por lo tanto inconstitucional. Pero lo que no es constitucional es la revancha y la venganza, dicen. Habrá que pensar entonces que la Ley de Memoria Histórica no es constitucional pues lo que pretende es una venganza en diferido por una derrota de hace casi un siglo que a la mayoría ni nos va ni nos viene. Pero pretender atribuir a una sentencia judicial unas cualidades vengativas o revanchistas es tremendamente peligroso porque entonces el ciudadano puede caer en el mismo razonamiento y empezar a sospechar de cualquier decisión judicial. Porque hay que «naturalizar» los indultos para «mejorar» la convivencia. Lo natural es que alguien cuando incumple la ley lo pague según dicta un juez. Y lo natural también es arrepentirse cuando esa infracción para lo único que ha servido es para destrozar esa convivencia y naturalizar la persecución y la discriminación de los constitucionalistas en Cataluña. Y encima quieren volverlo a hacer. Aquí lo único natural es la naturalidad con la que el ejecutivo pisotea al resto de poderes y la debilidad que muestra con todos los asuntos importantes de España. Natural que ni marroquíes ni bielorrusos nos tomen en serio. Ahora a esperar al siguiente escándalo que tenga preparado Iván para tapar este. Como siempre.