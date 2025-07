El padre de Lamine Yamal la lía en un concierto: gritos de "hijo de p..." y una peineta

El padre del Futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica. Mounir Nasraoui ha sido el gran protagonista en el concierto de Emanuel Herrera Batista, más conocido como 'El Alfa'.

Más Noticias Polémica El que faltaba: el padre de Lamine Yamal se lanza contra Nico Williams en las redes

Nasroui, que ha sido criticado en numerosas ocasiones por su actitud, fue objeto de insultos mientras se encontraba de fiesta en la discoteca Biloba, ubicada en Lérida (Cataluña). Mientras se encontraba bailando, recibió varios gritos de jóvenes que le llamaron "hijo de puta". Su reacción no se hizo esperar: se dirigió a lo jóvenes y les dedico una peineta. La escena fue subida a redes sociales donde no tardó en correr como la pólvora. Según algunos testigos, la actitud del padre de Lamine fue muy provocadora desde el primer momento lo que provocó los insultos de los jóvenes.

"Me cansa ver al padre de Lamine Yamal siendo noticia cada poco tiempo. No conozco al padre de Cubarsí, de Gavi, de Balde, de Olmo... pero al padre de Lamine lo conoce todo el mundo. Tienen que controlarlo o terminará perjudicando a su hijo", "Menudo elemento, ahora se entienden ciertos gestos de su hijo" o "acabará arruinando a Lamine" son algunos de los comentarios que inundaron "X" en segundos.

De víctima a acusado

Pero este no es la única polémica en la que se ha visto envuelto el padre de la perla blaugrana en las últimas horas. El padre de Lamine fue considerado víctima de un intento de homicidio tras ser apuñalado en agosto de 2024. Sin embargo, el caso ha dado un giro radical y en el en el marco de la investigación que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró, el progenitor del futbolista ha pasado de víctima a investigado. El juez le imputa un delito de lesiones por haber agredido al joven que acabó apuñalándolo la tarde del 14 de agosto.

Los hechos se produjeron alrededor de las 20.00 horas, en un aparcamiento de la ronda Rafael Estrany, donde Mounir Nasraoui y un grupo de allegados se citaron con varios jóvenes para “resolver” una disputa surgida esa misma mañana después de que un niño pequeño le arrojara agua.

Tras el incidente, Mounir Nasraoui tuvo que ser tranquilizado por agentes de la Policía Local de Mataró mientras gritaba: "ya lo arreglaremos luego".

"Le rompió el tabique a puñetazos"

Según la defensa de los acusados lo que ocurrió no fue casual y la reunión estaba convocada para ajustar cuentas con Albert G. C., el padre del menor, ahora uno de los cuatro investigados. Previendo que el encuentro podía acabar mal, el entorno del joven (su hermano, el padre y un amigo) también se presentaron en el lugar.

En plena pelea, el padre de Lamine Yamal rompió de un golpe el tabique nasal del joven que, minutos después, el acusado le quitó un arma blanca a uno de los amigos de Mounir Nasraoui y apuñaló hasta en dos ocasiones al padre del futbolista.

Sin embargo, aunque toda la atención se centró en Mounir Nasraoui, el joven que lo apuñaló también resultó herido. De hecho, según consta en el recurso al que ha tenido acceso Crónica Global, incluso uno de los amigos de Mounir reconoció como testigo en sede policial que Nasraoui “empezó a soltarle puñetazos sin parar”, en referencia al joven que, finalmente, lo agredió.

En su declaración en sede judicial, Adrià G. C. explicó que uno de los amigos de Nasraoui sacó una navaja, que se sintió "acorralado" y que le quitó el arma. "Yo le quité la navaja, pensaba que me iban a matar, iban a por mí y me sentía indefenso", afirmó.

Citado el 21 de julio

Adrià, ingresó en prisión el 16 de agosto donde permaneció hasta enero de 2025. Desde entonces, los abogados de los cuatro acusados, han pelado duro para que también se investigue a Mounir Nasraoui por la agresión previa y que le desplazó el tabique nasal. A pesar de la negativa del juez de Mataró , la defensa del jóven logró finalmente que la Audiencia provincial aceptara incorporar a la causa la denuncia por lesiones contra Mounir Nasraoui. De este modo, la causa refleja ahora que la pelea fue mutua y que no hubo una sola víctima.

Tras el aval de la Audiencia de Barcelona el padre del futbolista, que hasta ahora aparecía únicamente como parte perjudicada, está citado a declarar como investigado el próximo 21 de julio.