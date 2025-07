Un castellanoleonés pone a prueba a un catalán con expresiones de su comunidad: las traduce y no acierta ni una

España está marcado por una extraordinaria diversidad cultural y lingüística. Es una especie de puzle en la que se unen una infinidad de piezas que definen cómo es nuestro país. Varios de los aspectos más destacados son el tema de la historia, la tradición, la forma de entender la vida o la cultura. No obstante, algo que también suele entrar en escena, y que además cuenta con una vital importancia en varios sectores de la sociedad, son las lenguas.

Aparte del castellano, coexisten otros lenguajes que están distribuidos por diversas comunidades. Estamos hablando del catalán, valenciano, euskera y gallego. Todas ellas forman parte del ADN de España y se ven representadas en la educación, los medios, las administraciones públicas, en las conversaciones entre amigos y familiares... son la forma de expresarse de millones de ciudadanos. Todas ellas, por supuesto, no son iguales. Es cierto que en un territorio en concreto pueden hablarse dos lenguas distintas.

Diferencias entre el castellano y el catalán: ¿Son difíciles de entender?

Por ejemplo, en Cataluña se habla tanto el castellano como el catalán, pero eso no significa que tengan que ser iguales. Los más espabilados, pueden ver ciertas similitudes que para otros pueden ser lo más complejas. Ambas presentan diferencias gramaticales muy claras como los sistemas de artículos, el orden de las palabras o los pronombres personales. El catalán en concreto, requiere frecuentemente al uso de perífrasis verbales que no existen en el castellano, por lo que alguien que no se comunica en ese lenguaje puede no llegar a entender lo que se está diciendo.

Esta disparidad la ha puesto en práctica un castellanoleonés en sus redes sociales a un joven procedente de Cataluña. Se trata de un experimento por el que "voy a decir frases o palabras que se dicen aquí y a ver si tú sabes lo que pueden significar", anuncia.

Las traducciones se complican desde el principio

Lo primero que pronuncia es una frase muy corta: "He candado". Cuando el catalán lo escucha se queda algo confundido de primeras, pero después relaciona la frase con un objeto, con un candado. El vallisoletano le propone la siguiente pregunta para que siga tratando de descubrir lo que significa: "¿Dónde puede estar el candado?". La respuesta es "en la bicicleta", y la contestación a esto es que "no". Finalmente, se revela que la traducción de "he candado" es "he cerrado la puerta", mucho más simple que ponerle un candado a una bicicleta.

La siguiente es tan solo una palabra: "Galgerías", algo que el castellanomanchego explica que es muy común en su tierra. El catalán se queda sin palabras y lo primero que piensa es que puede tener que ver con "una galería". Sin embargo, esto no tiene nada que ver. "Tu cuando eres un galgo significa que has comido muchas golosinas", indica. Finalmente, la traducción exacta a galgerías es "chucherías, porquerías...".

"Cuando estás en el campo y tú lo quieres atronchar..."

Ahora toca "atronchar". Aquí su respuesta es algo más rápida. Mientras que dice que es algo que parece muy de pueblo, hace un gesto de como si estuviese aplastando algo, por lo que está respondiendo a que esa palabra tendía que ver con machacar algo; concretamente dice aplastar carne. Por tercera vez consecutiva esto vuelve a estar muy alejado de la realidad, ya que significa que "cuando tú estás en un campo y quieres rodear el camino, tú lo atronchas, lo acortas", argumenta.

Lo demás son palabras más concretas. La primera es "pitos", mientras que aporta la siguiente frase: "que voy a hacer lo de la ropa". Básicamente, son las pinzas del tendedero, pero se lo ha 'dejado en bandeja'. La segunda es "lapicera", a lo que responde que es algo que se usa para escribir, pero no concreta. La respuesta correcta es "portaminas". Finalmente, la última palabra es "inpavante", lo que se traduce como insultos muy fuertes que son todos silenciados en el vídeo.