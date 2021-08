Salud lanza una campaña de “rescate” de más de 900.000 andaluces

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, anunció ayer que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) comenzará a partir de este lunes a llamar a más de 900.000 andaluces para que vayan a vacunarse. Son 303.000 contagiados por Covid-19 en el último mes y unas 600.000 personas mayores de 12 años que consta que todavía no lo han hecho. Se trata de una campaña de «rescate activo de la población diana» que se llevará a cabo después de que este viernes, según los cálculos de la Junta, se supere el 70% de población vacunada.

Andalucía ya ha administrado un total de 11.776.919 dosis de la vacuna, 71.189 más en un día, lo que representa el 92,76% de las dosis recibidas. 5.849.625 andaluces cuentan con la pauta completa, mientras que 6.514.784 ya tienen al menos una dosis. Según el parte de la Junta, la región tiene al 69,1% de la población y al 78,4% de los mayores de 12 años con la pauta completa, mientras que el 76,9% de la población y el 87,4% de los mayores de 12 años han recibido la primera dosis.

Aguirre detalló que de las 937.190 personas que no se han puesto todavía la vacuna en Andalucía, 303.000 han pasado la infección recientemente, por lo que no se les ha puesto todavía la dosis aconsejada. «A esos 303.000 vamos a empezar a llamarlos a partir del lunes con cita previa», explicó el consejero. Ese llamamiento «específico» será para aquellos casos en los que hayan pasado cuatro semanas desde los primeros síntomas de la infección y que ya se encuentren recuperados.

Con el resto también se intensificarán los esfuerzos de forma «repetitiva» para «intentar que sea lo menor posible la población andaluza que no se haya puesto la vacuna». «Eso nos daría una tranquilidad», reconoció el consejero, quien apuntó que todo el colectivo no vacunado hasta el momento está «identificado».Además, ya se están «haciendo cálculos» sobre la tercera dosis a los inmunodeprimidos, personas «muy vulnerables y que no han creado inmunidad».

Según los datos ofrecidos por Aguirre, en Andalucía hay 1.145 pacientes ingresados, 76 menos que el miércoles, lo que evidencia «una tendencia clara descendiente en esta quinta ola». En las UCI permanecen ingresados 217, ocho menos que en la anterior jornada. El pico de la quinta ola fue entre el 3 y 5 de agosto, por lo que se espera que la próxima semana haya «unas cifras más relajadas y más sosiego».

La ocupación de UCI está en un 12%, «muy por debajo» de la media de España (19%). Eso, según Aguirre, supone «un colchón para lo que nos pueda venir».

La tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días también ofrece un registro positivo al reducirse hasta los 289,46 frente a los 307 del miércoles, con lo que baja de la barrera de los 300 casos por primera vez en un mes. En cuanto a los fallecidos, hubo 23 más en la última jornada. Aguirre sí admitió que el número de víctimas está siendo «alto» en los últimos días.

Otro dato: 74 de los 1.107 centros sociosanitarios que hay en Andalucía tienen positivos por Covid-19, lo que significa que el 93%, entre ellos las residencias de mayores, están libres del coronavirus.