La Junta y la Diputación destacan la apuesta “única” en cine del Almería Western Film Festival

La Diputación Provincial y la Junta de Andalucía han respaldado este martes el festival de cine ‘Almería Western Film Festival’ (AWWF) que, entre los días 8 y 11 de octubre, ha programado siete largometrajes y 15 cortometrajes para la Sección Oficial a competición, junto a dos documentales y cinco películas en Sección Retrospectiva.

El actor Franco Nero, el director Mateo Gil, el escritor Christopher Frayling, el compositor Ennio Morricone y el especialista Hernán Ortiz son los homenajeados de esta 11ª edición que va a tener como escenario Tabernas (Almería), así como los poblados del Oeste Oasys MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha indicado la importancia del AWFF en el marco de los festivales de cine que se llevan a cabo en toda España por ser “único en su género”. “Quiero hacer una mención especial a la organización por la valentía que tuvo el pasado año, siendo junto a Fical el único que se celebró en toda España”, ha subrayado.

Guzmán también ha recordado que hace más de 70 años el western está vinculado a la provincia de Almería. “Este género ha exportado nuestros paisajes como es el caso del desierto de Tabernas. Es imposible disociar la provincia de Almería con el género wéstern. La Diputación de Almería ha sido siempre el mejor aliado que ha tenido y lo seguirá siendo por el gran trabajo que están haciendo”, ha asegurado.

Al hilo de esto, ha explicado que cumple con varios objetivos, “como es la puesta en valor del legado cinematográfico de Tabernas, también da muestra de la evolución de la industria audiovisual en Almería y por supuesto es uno de los elementos claves para promocionar nuestra provincia”. “Nuestra industria audiovisual cada vez tiene más peso en la provincia. Al final, es un escaparate de grandes oportunidades laborales y de crecimiento para la industria”, ha concluido.

El delegado territorial de Turismo, Vicente García Egea, ha destacado cómo ha logrado posicionarse como “marca propia” de la provincia a lo largo de su “Importante recorrido” y ha trasladado el impulso de la administración autonómico que tiene en su carácter de “exclusividad” una gran “fortaleza que hay que seguir potenciando”.

“La consejería que dirige Juan Marín tenía que participar en el patrocinio de este festival que es único porque encaja con un tema capital para nosotros como es el identificar una marca y un producto con una tierra, con Andalucía y con Almería”, ha trasladado el delegado territorial de Turismo en Almería, Vicente García Egea, quien ha asistido este martes al acto oficial en el que se ha dado a conocer la programación de evento que se desarrollará entre el 8 y 11 de octubre.

El responsable de Turismo ha subrayado cómo el AWFF ha logrado “ser reconocido no solo en el ámbito provincial, autonómico y nacional”, sino también en “el ámbito internacional” al tiempo que ha señalado la importancia “de ligarlo al turismo”.

“Es festival ha conseguido, sin duda, ser una marca propia de Almería y el ciudadano, cuando piensa en él o ve un escenario natural propio del oeste, piensa automáticamente en Almería”, ha apuntado para remarcar que se ha convertido “en un referente en el que la consejería tenía que participar” mediante el patrocinio.

García Egea ha afirmado que los datos de balance de la temporada de turismo en Almería, donde se ha superado en un “126 por ciento” la cifra “histórica” de visitantes nacionales alcanzada en 2019, demuestran que la provincia está de moda y ha trasladado su convencimiento de que el festival AWFF contribuye a que “Almería siga de moda”.

“Para que Almería siga siendo destino turístico de primera necesitamos que festivales como el de Tabernas sigan avanzando y sigan promocionando la provincia y desde la Junta estaremos apoyando el reto para afianzar que siga siendo referente”, ha concluido en su intervención.

En el acto celebrado en el Patio del Mandarino de la capital almeriense, el director del festival, Guillermo de Oliveira, quien se estrena en el cargo en esta edición, ha indicado que uno de sus “grandes valores”, que lo convierten en una cita “única” es que se celebra en “un plató cinematográfico natural”.

“Esa es nuestra apuesta de futuro, empezar a reconquistar ese espacio que es el Desierto de Tabernas”, ha señalado para destacar que, en esa línea y aunque no sea wéstern sino un clásico del cine bélico, se va a proyectar en el marco del festival, coincidiendo con el 50 aniversario del rodaje de Patton, el filme en su localización, el Castillo de Tabernas.

PROGRAMACIÓN

La Sección Oficial reúne siete largometrajes de cinco países del mundo. La diseñadora de vestuario Clara Bilbao, premiada con tres Goya, es la presidenta del Jurado de la Sección Oficial de Largometrajes integrado por el director de cine Koldo Serra, el actor y presentador Luis Larrodera y el director de fotografía Pol Turrents. Además, el Festival cuenta con la participación de un jurado profesional para la Sección Oficial de Cortometrajes, Prácticas de Escuela y premio RTVA.

Almería Western Film Festival también ha realizado una cuidadosa selección de cortometrajes para su undécima edición. En total 15 cortos de ocho países competirán por los premios a mejor cortometraje wéstern, mejor práctica de escuela y el premio RTVA a la mejor producción andaluza. Además, los cortos españoles competirán en igualdad de condiciones con los largometrajes de la sección oficial por el premio RC Service a la mejor dirección de fotografía.

España es el país con más representación en la muestra con seis cortometrajes, le sigue Estados Unidos e Italia con dos y República Checa, Brasil, Polonia, Bolivia y México con uno, respectivamente.

En la undécima edición de AWFF se otorgará el ‘Premio Tabernas de Cine’ a Franco Nero que regresará a Tabernas para recoger uno de los premios más importantes del festival.

En esta edición se reconocerá la figura del compositor italiano Ennio Morricone (Roma, 1928-2020) con el premio ‘Leone in Memoriam’ que recogerá su amigo y discípulo Alessandro de Rosa. Durante el acto se inaugurará un cementerio permanente que congregará las tumbas de todos los profesionales destacados con este galardón desde 2016.

El homenaje finalizará con la película de Sección Retrospectiva ‘¡Agáchate, maldito!’ que cumple 50 años desde su estreno. El premio ‘Desierto de Tabernas’ será para el escritor londinense Sir Christopher Frayling en el 40 aniversario de su obra ‘Cowboys and Europeans from Karl May to Sergio Leone’, un libro pionero en la divulgación del Desierto de Tabernas como icono cinematográfico.

El festival en su afán por dar a conocer el trabajo que llevan a cabo empresas y profesionales locales en la industria cinematográfica concederá el Premio de la Asociación de Festival Audiovisuales de Andalucía (ASFAAN) al especialista y jinete experto Hernán Ortiz.

Toda su trayectoria profesional ha estado ligada al cine, tanto en Tabernas como en España y en otros países del mundo. Está considerado como uno de los mejores entrenadores de caballos de acción del mundo y cuenta en su bagaje con películas tan emblemáticas como ‘Gladiator’, ‘El último Samurái’, ‘Robin Hood’, ‘Alejandro Magno’ o ‘Ben-Hur’. Además, tiene su empresa en nuestra localidad donde estableció su residencia hace muchos años por su vinculación con el cine.

El alcalde de Tabernas, José Díaz, ha agradecido el apoyo recibido por las administraciones autonómica y provincial, así como a las empresas privadas que demuestran su compromiso con Almería Western Film Festival “para que mantenga su crecimiento y se consolide como un gran festival de cine wéstern internacional, único en Europa, que atrae a la industria cinematográfica y promociona el turismo y la cultura, no solo en Tabernas sino en toda la provincia”.