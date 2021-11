La Junta se aferra a Vox para salvar el Presupuesto andaluz tras cerrar el PSOE su enmienda

La negociación del Presupuesto de la Junta para 2022 ha entrado en punto muerto tras la presentación de sendas enmiendas por parte de Vox, ayer, y, hoy, el PSOE-A, más la de Unidas Podemos, con la que se contaba. Con todo, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, mantiene la oferta para reunirse. El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, considera que tanto Vox como PSOE-A volverán a la negociación y calificó la situación como una «tormenta en un vaso de agua». Los presupuestos andaluces para 2022 y la ley del Suelo irán a debate en el próximo pleno del Parlamento, fijado para el 24 y 25 de noviembre, en el que también se verá la convalidación o derogación de dos decretos del Gobierno. El debate del proyecto de Ley de Presupuesto se sustanciará el miércoles 24 de noviembre por la tarde y en la actual tesitura se prevé que se rechacen las cuentas tras las enmiendas presentadas.

El consejero Juan Bravo lamentó, en una entrevista en Canal Sur Radio, que Vox y PSOE bloqueen las cuentas por «una conversación privada dentro del partido de Juan Marín» y «no como vicepresidente». Bravo se aferra al precedente de la retirada de Vox de su enmienda durante el mismo debate presupuestario para seguir negociando. Con todo, señaló que si no se aprueban las cuentas, la voluntad del presidente es «agotar la legislatura, salvo que la situación sea insostenible, pero el compromiso es aguantar».

La prórroga de las actuales cuentas supondría un ajuste de unos 900 millones por las dificultades para ejecutar los casi 6.000 millones de fondos europeos. Bravo confirmó que está cerrando una fecha para mantener un nuevo encuentro con Vox y que esperaba respuesta del PSOE-A.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, registró la enmienda a la totalidad acusando al presidente Juanma Moreno de haber «saboteado» las negociaciones y de ser «el único urdidor» de una estrategia para que no se haya cuentas «por intereses electorales». Férriz aludió a la «crisis institucional más grave» del Gobierno de PP y Cs y aseguró que no volverán a sentarse con Bravo para negociar. Desde UGT-A, su secretaria general, Carmen Castilla, calificó como «desolador e inaceptable» que la clase política «esté jugando» con un tema «tan delicado» centrada en «tacticismos electorales».

Por su parte, el consejero de Presidencia y portavoz andaluz, Elías Bendodo, defendió que la Junta va «a negociar hasta el último minuto para que salga adelante, y al final los que digan que no al Presupuesto tendrán que dar explicaciones al conjunto de los andaluces». Bendodo insistió en que «la aprobación o no del Presupuesto no condiciona un adelanto electoral, ni mucho menos».

Bendodo califica la polémica del audio de Marín y las cuentas como «una tormenta en un vaso de agua»

Por otra parte, Bravo valoró que se haya incorporado al proyecto de Ley de los Presupuestos General del Estado para 2022 una enmienda para dotar de 9.362 millones un fondo extraordinario Covid con el que compensar a las comunidades por los efectos de la pandemia. El consejero resaltó que la decisión de la Junta de computar una partida en sus cuentas para este concepto demuestra que no estaba tan «desacertada» como la ministra dijo de entrada. María Jesús Montero señaló, no obstante, que dicha enmienda «no se puede instrumentalizar» porque recurre a un crédito que «no existe» en los propios Presupuestos. El delegado del Gobierno señaló que Andalucía «perdería 470 millones» con esta enmienda.