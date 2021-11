La Junta convoca a PSOE y Vox a una nueva reunión para abordar las cuentas andaluzas

El consejero andaluz de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha anunciado hoy que ha convocado, por escrito, a PSOE y Vox a una nueva reunión para abordar el apoyo a los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2022 y de esta forma poder aprobarlos el próximo día 24 de noviembre.

Bravo, que ha participado en el foro de opinión y conocimiento ‘Dialogando Huelva’, ha precisado que en el escrito emplaza a los representantes de ambas formaciones a que respondan al mismo para cuadrar las agendas, y se produce un día después de que ambas formaciones hayan anunciado que presentarían enmiendas a la totalidad dando por rotas las negociaciones.

El Gobierno andaluz de PP y Cs se quedó ayer sin apoyos para aprobar los presupuestos de 2022 y se ve abocado a la prórroga de los actuales tras la filtración de unas declaraciones de junio del vicepresidente, Juan Marín, en las que se mostró en descuerdo con aprobar las cuentas en año electoral.

Bravo ha indicado que se trata de un presupuesto que “recoge lo que hemos marcado desde un primer momento y lo que también han pedido el resto de formaciones políticas, más sanidad, más educación, más dependencia, más política social, más empleo y eso lo generaremos con la parte más importante del mismo que es Europa, ya que de Fondos Europeos en dicho presupuesto hay 5.899 millones de euros”.

La firme voluntad del Gobierno andaluz, ha dicho es “conseguir el apoyo del resto de formaciones políticas, ya sea Vox, PSOE o UP para intentar que lo que es bueno para los andaluces sea una realidad y que el día 24 cuando se produzca la votación de la Enmienda a la totalidad esta no salga adelante y eso quiera decir que los presupuestos sí que están”.

Para que este presupuesto “prioritario”, “estamos haciendo un enorme esfuerzo de negociación”, ha dicho, recordando que se han producido ya “cinco reuniones” a la que espera se sume una última que es la que se ha emplazado a las formaciones ayer mismo y de esta forma “intentar acercar estas posturas”.

Ha apuntado que “a día de hoy no tenemos el apoyo de Vox; Unidas Podemos ha dejado claro que no nos va a apoyar y presentará y votará a favor de la enmienda a la totalidad, y el PSOE, al que hemos aceptado la mayoría de las 80 propuestas presentadas que duda si apoyar o no y lo que hace es lanzar ultimátums y anunciar la ruptura de las negociaciones”.

“Vamos olvidarnos de los ultimátum, de la discusión política y a centrarnos en el trabajo de tener presupuesto, que hasta el 24 hay oportunidad”, ha remarcado Bravo, quien ha pedido que “reine la responsabilidad” para que Andalucía cuente con un presupuesto que es “prioritario para no frenar el dinamismo económico de la comunidad”.

Por su parte, Vox ha presentando este miércoles en el Registro del Parlamento andaluz su enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2022, denunciando la “fragilidad e inestabilidad” del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) y pidiendo la convocatoria de elecciones autonómicas.

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado a los periodistas tras la presentación de la enmienda junto a varios miembros del grupo parlamentario que hay “motivos más que suficientes” para presentar esta enmienda a la totalidad, sobre todo, al haberse confirmado en esta últimas horas, la “fragilidad” del Gobierno de Juanma Moreno, tras conocerse las manifestaciones que hizo en junio su vicepresidente y líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, acerca de la no conveniencia de aprobar unos presupuestos en un año electoral como será 2022.

Según Gavira, el principal motivo que lleva a su formación a rechazar los Presupuestos de 2022 es que el propio Moreno ha manifestado que son las cuentas con las que “sueña” el PSOE-A, confirmando que su Gobierno está gestionando la “herencia socialista” y el “incumplimiento” de los acuerdos de investidura y presupuestarios con Vox.

“Si el Gobierno andaluz hubiese cumplido con Vox, Vox hubiese apoyado el Presupuesto de 2022, pero es que no ha cumplido”, según ha sentenciado Gavira, quien ha querido dejar claro que el porcentaje de cumplimiento que la Junta da de los acuerdos suscritos estos años atrás “no es real” y hay “muchos incumplimientos”.

Manuel Gavira (c.), este miércoles en la presentación de la enmienda a la totalidad a los Presupuestos de 2022 FOTO: VOX VOX

Para Manuel Gavira, el Gobierno andaluz ha demostrado que “no tiene ninguna voluntad de cumplir los acuerdos” suscritos, con lo que Vox defenderá hasta el final y votará su enmienda a la totalidad en el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos que se celebrará la próxima semana ante el Pleno del Parlamento. Ha descartado así que se trate de una enmienda temporal con posibilidad de retirada si se alcanza un acuerdo con el Ejecutivo, como ya ocurrió en otro año, en la que se presentó enmienda, pero se retiró el mismo día del debate.

Ha insistido en que si el Ejecutivo andaluz “no tiene voluntad” de cumplir con Vox, “a qué tipo de acuerdo vamos a llegar”. Ha recalcado, que el Gobierno de Juanma Moreno se ha dedicado a gestionar la “herencia socialista y nosotros en eso no podemos estar”. “Al pragmatismo de Moreno, le llamamos socialismo”, ha indicado Gavira, apuntando que Vox “por el barranco no se va a tirar”.

Asimismo, Manuel Gavira ha señalado en relación con las manifestaciones de Marín que aparecen en una grabación que se ha filtrado, que vienen a “ratificar” lo que Vox viene diciendo desde hace seis meses, “que tenemos un Gobierno frágil e inestable, donde uno de los socios está muerto y está haciendo todo lo posible por resucitar” y que puede hacer “caer al Gobierno”.

Ha mostrado su preocupación por que el vicepresidente de la Junta haya llegado a decir en tres ocasiones que se reiteraba en las palabras que aparecen en esa grabación del mes de junio. “Dentro del propio Gobierno, uno de los socios está pendiente de un anticipo electoral, de sus intereses electorales, y por eso Andalucía tiene Gobierno frágil y débil”, según ha señalado el portavoz parlamentario, para quien la única salida a esta situación y que Andalucía pueda contar con un gobierno fuerte y estable es acudir a las urnas y que hablen los ciudadanos.

En cuanto a si lo ocurrido en los últimos días afectará también a la posición de Vox en relación con el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), cuyo dictamen en el Parlamento contó con su apoyo, Gavira ha indicado que votaron a favor porque llegaron a un acuerdo con el Gobierno andaluz, que no sabemos ahora si quiere llevar ya el texto al debate final ante el Pleno o, como “dice Marín, hay que seguir dilatando la aprobación”.

Ha querido dejar claro que la Lista “no va ligada al Presupuesto de 2022″, sino a una negociación que se realizó mucho antes con el Gobierno, y “nosotros somos gente de palabra y nos hemos comprometido a sacar adelante esta ley”.

Asimismo, ha indicado que Vox, ante cualquier ley o decreto que plantee el Gobierno en lo que quede de legislatura lo analizará y ya decidirá si lo vota o no, aunque tienen claro que no apoyarán textos que sean “socialistas”.