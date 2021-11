La sexta ola llega a Andalucía y Salud estudia nuevas medidas

Tras año y medio de pandemia, el 21 de octubre todas las provincias de Andalucía consiguieron bajar al nivel cero de Covid. Reducir la incidencia acumulada a 14 días por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes simbolizó la entrada de la comunidad a la tan ansiada «nueva normalidad» y el fin de las restricciones. Un escenario que tiene los días contados pues el consejero de Salud, Jesús Aguirre, dejó caer que se anunciarán algunas ante «la tendencia clara ascendente» de los contagios.

Salud ha notificado 782 casos desde el viernes cuando el lunes pasado, el del 15 de noviembre, se comunicaron 338. Así, en una semana la incidencia a 14 días ha sumado 27 puntos, hasta los 71 casos por cada 100.000, una tasa que no se veía desde finales de septiembre.

La previsión es que la curva siga en escalada porque la epidemia ya no se da por controlada. Los epidemiólogos consideran que los contagios están descontrolados cuando el doble de la incidencia acumulada a 7 días supera a la incidencia acumulada en los últimos 14. En Andalucía la incidencia a 7 días está en 40 y a 14 días en 71.

Ante esta situación, ayer Aguirre anunció que el Comité de Expertos que asesora al Gobierno en materia Covid se reunirá «en los próximos días» para la adopción de «alguna medida». Una de las que estudia la Junta es la obligatoriedad de contar con un carné que acredite la vacunación contra el Covid para poder acceder a centros sanitarios y sociosanitarios, y posiblemente a «eventos multitudinarios y actividades folclórico deportivas». Aguirre cree que en esta ocasión el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no desestimará la petición como hizo el 6 de agosto, alegando que no toda la población tenía acceso la vacunación. Pero ahora, apostilló el consejero, «el que no se ha vacunado es porque no ha querido, el 100% de la población tiene acceso a ella».

No obstante, hay antecedentes que no avalan las tesis de Aguirre. De hecho, el Tribunal Superior del País Vasco ha denegado el pasaporte Covid para entrar en restaurantes y discotecas pese a que esta región tiene la segunda incidencia más alta del país, de 286 puntos, por debajo de la de Navarra, que está en 373. De momento, la Junta de Andalucía solo prevé extender el pasaporte Covid para acceder a hospitales y ciertos macroeventos, no para otros ámbitos económico-sociales. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, adelantó que al menos en el sector turístico andaluz está totalmente descartado.

Respecto a otro tipo de restricciones de cara a Navidad como la limitación de aforos y horarios, desde Salud lo descartan, ya que la constante subida de los contagios no lleva aparejada una subida de la presión asistencial. En los hospitales andaluces hay 258 pacientes Covid en camas convencionales –ocupan el 1,4% de las plazas– y 51 en las UCI –ocupan el 2,75%–.

Hace dos semanas la tasa de ocupación en planta era del 1,04% (4 centésimas menos), y en las UCI de 1,94% (0,8 menos). La previsión de la consejería es que la presión «vaya aumentando poco a poco», pero sin llegar a niveles preocupantes gracias al alto porcentaje de vacunación y al refuerzo con terceras dosis en población vulnerable.