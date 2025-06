Amparo Rubiales la vuelve a liar: alienta en redes una recogida de firmas contra Felipe González y luego se arrepiente

La histórica figura del socialismo Amparo Rubiales ha vuelto a liarla en su red social preferida, X, al alentar una recogida de firmas para expulsar a Felipe González del PSOE. La expresidenta del PSOE de Sevilla se arrepintió por el impacto mediático que tuvo y borró los tuits.

Prueba de tuit borrado diciendo que era falsa la noticia La Razón

Abogada, doctora en Derecho y firme defensora del feminismo, Rubiales ejerció numerosos cargos: senadora, consejera de la Junta, delegada del Gobierno en Andalucía y vicepresidenta segunda del Congreso. En junio de 2023 renunció a presidir el PSOE sevillano tras un escándalo por insultar al PP (llamó “judío nazi” a Elías Bendodo).

Tuit de Rubiales posteriormente borrado LR

Rubiales había publicado un tuit a las 10:40 horas de esta mañana en el que se hacía eco de la solicitud de apertura de expediente disciplinario con propuesta de expulsión del PSOE por "faltas muy graves" contra Felipe González. Y ella añade: "Circulando hoy por redes de forma masiva. ¿Qué pretende, Felipe? ¿Por qué nos hace esto?". Horas más tarde, en otro tuit también borrado posteriormente, negaba la información publicada por ABC. E incluso respondía a otra tuitera que le preguntaba que por qué no denunciaba al medio en cuestión si decía que era "mentira". "Porque no me interesan", le respondió.

El documento que solicita la expulsión de Felipe González del PSOE está firmado por el militante con las iniciales Y.B.C. y en él, además de solicitar "formalmente a la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE que se abra expediente disciplinario por la comisión de faltas muy graves", se insta a que se practiquen las diligencias oportunas, con garantías procesales, incluyendo la revisión de las entrevistas públicas y declaraciones documentadas en múltiples medios nacionales, así como se resuelva la imposición de la sanción de expulsión del PSOE, como medida adecuada, proporcional y conforme al régimen disciplinario vigente. Además, dice, "en aras de la coherencia y la defensa de los principios del PSOE, se aplique el mismo criterio y las mismas medidas disciplinarias a cualquier dirigente, cargo público o militante que, de forma pública y notoria, incurra en los mismos comportamientos de deslealtad, ataque a la imagen del partido o solicitud de voto en contra del PSOE.

"El PSOE, como organización con 146 años de historia, es un partido fuerte, democrático y con los instrumentos y espacios necesarios para que cualquier militante exprese legítimamente sus discrepancias de manera respetuosa, interna y constructiva. Corresponde, por tanto, proteger la integridad, la coherencia y la fortaleza de nuestro proyecto colectivo frente a comportamientos que, más allá de la discrepancia legítima, buscan dañar y debilitar al partido desde el espacio público. Lo que solicito se hace no solo en defensa de los Estatutos y del respeto debido al conjunto de la militancia, sino en la convicción de que la disciplina democrática es una condición imprescindible para que el PSOE pueda seguir gobernando y transformando la sociedad", concluye,