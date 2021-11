Dos presupuestos

Los tintes esperpénticos de la política española nos llevan justo hasta el origen mismo del término, en el más genuino sentido valleinclanesco, entre los espejos deformantes del Callejón del Gato. Los sablistas y burlangas se sientan hoy en escaños, son tratados de Señoría, reciben salarios con los que jamás les permitieron soñar sus capacidades y arrastran para su solaz una corte de adulares, saltimbanquis y bufones a cargo del contribuyente. Representan, en San Telmo y en la Carrera de San Jerónimo, un teatrillo que la semana que termina anunciaba programa doble de debate presupuestario. Se aprobaron las cuentas, o sea, en Madrid y no en Sevilla… lo que es bueno o malo depende y según. Nada es lo que parece. No insistiremos sobre la motivación espuria de quienes han facilitado que pasen el trámite los Presupuestos Generales del Estado, ni en su condición execrable, así que centrémonos en que el gobierno autonómico tendrá que prorrogar los suyos en el último año de la legislatura y ahora, a ver si tres meses u once. Vox ha dejado caer a Juan Bravo porque le conviene a Santiago Abascal, caudillo indiscutido, y Juan Espadas se ha plegado a la instrucción de Ferraz de guerra total contra los populares sea en la institución que sea: el espíritu recobrado del 36. Queda por despejar la incógnita más importante, la de un Moreno Bonilla a quien sus jefes de Madrid lo empujan al adelanto electoral porque Pablo Casado, como hizo con Ayuso, quiere apuntarse victorias ajenas ante la duda de si alguna vez podrá celebrar una propia. ¿Resistirá el presidente de la Junta? Es, en cualquier caso, una batalla para espantar las tutelas genovesas que se ciernen sobre su baronía porque, ya sean en marzo o en noviembre, las elecciones las va a ganar holgadamente.