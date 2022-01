La agencia “La Caseta” crea una original campaña para celebrar el día de la publicidad

La agencia crea la campaña #Publicidad24/7 para “agradecer y dar visibilidad” a todos los profesionales que hacen posible la profesión de publicista.

Según la RAE, un publicista es una persona que escribe para un público. En este contexto, según detallan desde la empresa en una nota de prensa “para nosotros ser publicistas es otra cosa. Para nosotros ser publicista es nunca tener tiempo para hacer otra cosa que no sea publicidad”.

En el mismo comunicado, describen a los publicistas como aquellas personas que habitan una vida de neveras vacías, mascotas melancólicas, canas juveniles y de ojeras más negras que el corazón de tu ex. Sin embargo, ese esfuerzo, “merece la pena”, insisten.

En el día de la publicidad o San Publicito siempre se ha centrado en el sector, en las agencias, en los anunciantes y, obviamente, en los clientes. Pero este año, la agencia ha querido romper una lanza por todas aquellas personas que hacen todo esto posible: “somos personas que escriben para un público y es injusto que no celebremos este día con él. Desde La Caseta les damos las gracias e invitamos a celebrar con nosotros este día tan especial. A todos los que consiguen que nuestros perros y gatos no pierdan la cabeza por aburrimiento, a quienes nos llenan el estómago cuando no hay más que eco en nuestra nevera, a vosotros que cuidáis que nuestros hijos, a quienes nos mantienen cuerdos y a todos los profesionales que nos dais esas horas extras cada día que nos permite llegar a la mañana siguiente, ¡gracias y felicidades! Este es también vuestro día”, concluyen.