Andalucía creará cerca de 179.000 empleos en dos años

Las previsiones de empleo del Índice ManpowerGroup para Andalucía indican que las tasas de crecimiento seguirán siendo elevadas en los próximos dos años, aunque más moderadas que en el repunte experimentado en 2021 (4,1%). En concreto, se espera que la ocupación suba a un ritmo del 3,7% en 2022, medio punto por encima de la media de España, y un 1,9% en 2023, ligeramente por debajo del conjunto nacional (2,1%).

Las cifras definitivas de 2021, con un incremento del 4,1% y 125.000 nuevos puestos de trabajo, señalan que Andalucía no solo ha reabsorbido las pérdidas de 2020 (-3,2% y 100.000 empleos menos), sino que ya supera el nivel previo a la crisis sanitaria de Covid-19. Sobre esta base, se prevé que la economía andaluza cree en torno a 179.000 nuevos puestos entre 2022 y 2023, hasta alcanzar los 3,4 millones de ocupados. De esta forma, se situará un 2,7% (unos 89.000 ocupados) por encima del nivel de 2007, que fue el mejor año para el empleo en Andalucía.

Con estas expectativas, Andalucía habrá aportado, entre 2021 y 2023, un 16,8% de los nuevos puestos que se esperan para el conjunto de España, un peso similar al aportado desde el inicio de la recuperación en 2013. En efecto, desde el mínimo de ese año hasta 2023, Andalucía habrá aumentado su fuerza de trabajo en cerca de un 21%, un total de 752.000 nuevos empleos.

“Nuestra previsión de los 179.000 nuevos empleos en Andalucía en estos dos años se mantiene de forma muy sólida. Sin embargo, debemos tener en cuenta la guerra iniciada en Ucrania, que, si derivase hacia lugares que hoy no podemos prever y la inflación se disparase más de lo que hoy el Banco de España prevé, podría afectar a la previsión de empleo”, asegura Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del estudio.

En cuanto a cómo afecta la reforma laboral a estas previsiones de contratación en Andalucía, Enrique Rodríguez, General Director de Manpower señala que “hemos observado una ralentización del mercado laboral en las últimas semanas pero esta no viene derivada por la reforma laboral, como algunos han dicho, si no por la guerra de Ucrania y la huelga de transportes que ha bloqueado producciones y ventas en determinadas industrias. La reforma laboral nos permite gestionar con garantías la flexibilidad de nuestros clientes y por lo tanto no debe comprenderse como un impedimento para la contratación”.

Características sectoriales del nuevo empleo

En el ámbito del conjunto de España, el aumento que se espera de la ocupación entre 2022 y 2023 es de unos 1,1 millones nuevos puestos, de los que 891.000 corresponderían al sector servicios, 97.000 a la industria y 93.000 a la construcción.

Con ello, continúa el proceso de terciarización de la ocupación, hasta el punto de que en 2023 el sector servicios ya representará en España el 76,1% del empleo, es decir, tres de cada cuatro puestos. Así, tras la caída de 2020 (-3,0%) y la recuperación de 2021 (3,3%), se espera que los servicios crezcan un 3,5% y 2,4% en 2022 y 2023, respectivamente; un aumento que, dado su enorme peso en el empleo total, es muy similar al que se postula para el conjunto de la economía.

Esa terciarización también se reflejaría en Andalucía, donde un 77% del aumento del empleo sería en servicios (3,6% de crecimiento en 2022 y del 2,1% en 2023). Estos incrementos deberían traducirse en más de 138.000 nuevos puestos de trabajo en este sector, que mantendrá un peso del 75,2%, en contraste con el 67,2% que tenía en 2007.

Por otra parte, se espera que la industria genere cerca de 25.000 nuevos puestos de trabajo (aumentos del 5,9% y el 2,2% para 2022 y 2023, respectivamente) y la construcción aporte unos 13.000 nuevos empleos (con crecimientos del 4,4% y 1,7%).

Para el conjunto de España, casi un 47% de los nuevos empleos terciarios que se crearían en estos dos años estarían ligados a los servicios personales (con comercio, hostelería, transportes y comunicaciones y artísticas y de entretenimiento). Entre ellos, la hostelería, el sector más afectado por los cierres provocados por la Covid-19, recuperaría una parte muy importante de la ocupación perdida (en 2020 perdió un 16,6%, casi la mitad de todo el empleo destruido por la crisis sanitaria), con cerca del 23% del nuevo empleo.

Perfil de los nuevos empleos y de las características de los ocupados

Los nuevos empleos que se esperan para el total del país reflejarían, en particular, aportaciones superiores de trabajadores cualificados (652.000 nuevos ocupados) y profesionales (185.000), a jornada completa (1 millón) y nacidos en España (823.000), aunque los inmigrantes crecerían a una tasa anual del 3,5%, sensiblemente por encima de la media de la nueva ocupación en 2,7%.

En cuanto al perfil de los ocupados, ManpowerGroup destaca que el empleo durante los dos próximos años aumentará más en mujeres (3,2% y 2,4%), en inmigrantes (4,2% y 2,8%) y para mayores de 35 años (3,5% y 2,2%), aunque cabe destacar que en 2021 ha sido el colectivo de 16 a 34 años el que más ha crecido: un 4,8%, frente el 2,3% de los mayores.

Además, desde la perspectiva de las características del empleo, las conclusiones del Índice ManpowerGroup establecen que el nuevo empleo acentuará su componente asalariado (3,5% y 2,3%) y a jornada completa (2,6% y 2,4%).

Finalmente, este fuerte avance de la ocupación debería traducirse en una notable reducción de la tasa de paro. Esta, que alcanzó un 14,9% de los activos de 16 a 66 años en 2021, debería situarse en 2023 entre el 10,5% y el 13,9%, dependiendo de la fortaleza con la que avanzaran los nuevos activos y, entre ellos, de los procedentes de la inmigración.