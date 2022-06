El expresidente de Invercaria duda de la “imparcialidad” del tribunal que juzgará la ayuda al presidente del Cádiz

El juicio por el préstamo de 150.000 euros que Invercaria, la sociedad de capital riesgo dependiente de la Junta de Andalucía, concedió en 2009 a una empresa del actual presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ha comenzado este miércoles con la sorprendente exposición de la defensa del expresidente de la sociedad, Tomás Pérez-Sauquillo, que ha expresado sus dudas sobre la objetividad de dos de las tres juezas que componen el tribunal. El motivo, que ya han enjuiciado otros casos de esta macrocausa y podía existir “contaminación” en la formación de la Sala. Ese planteamiento se ha topado con la oposición de la presidenta del tribunal, la Fiscalía Anticorrupción e incluso el abogado de Vizcaíno.

En esta pieza separada del caso Invercaria, que será enjuiciada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, Pérez-Sauquillo se enfrenta a una petición de condena de seis años de cárcel, mientras que Anticorrupción solicita dos y medio para Vizcaíno y su hermana, el primero socio y la segunda consejera delegada de Own&Spa Desarrollos, la mercantil que obtuvo ese préstamo participativo.

La primera sesión de la vista oral ha tenido como hecho más llamativo esa valoración de la defensa del principal acusado. Valoración, que no recusación, ya que no ha habido solicitud formal, si bien el letrado, a instancias de la presidenta, ha pedido “que el tribunal se acomode a una formación más imparcial y que no haya ningún miembro que haya enjuiciado otra pieza”. Eso lo ha dicho tras lamentar que este tribunal “ha tenido conocimiento de otros juicios y no cumple con la normativa de ser un tribunal imparcial”.

El primero en oponerse ha sido el fiscal. “Entiendo que el abogado está planteando una recusación, aunque con una alegación genérica. Cada pieza de Invercaria en sí misma es un procedimiento distinto con nada en común, salvo el escenario y la sociedad que concedía las ayudas. Además, algunos juicios han acabado con condenas y otros con absolución. No hay contaminación alguna de ninguna magistrada”, ha replicado Fernando Soto.

El abogado de Vizcaíno, por su parte, ha afirmado que no le cabe “ninguna duda de la imparcialidad” de las juezas encargadas del caso. En su turno respecto a las cuestiones previas, el letrado ha planteado que se practique como prueba documental el certificado de que el préstamo participativo “está reintegrado”.

Tras oír a todas las partes y ordenar un receso para estudiar las distintas peticiones, la presidenta del tribunal ha sido tajante en su respuesta a la defensa de Pérez-Sauquillo. “El tribunal está completamente constituido y, aunque alguna jueza haya formado parte de otros juicios, eso no compromete su imparcialidad al tratarse de hechos distintos”, ha advertido Margarita Sansinforiano. También ha recordado al abogado en cuestión que el tribunal se conformó en 2021 y entonces no presentó ninguna reclamación.

La vista se ha acabado ahí. Como la Sala ha aceptado la solicitud de que los acusados sean los últimos en declarar, el juicio se reanudará el 15 de junio con la comparecencia de dos testigos: Cristóbal Cantos, exdirector de Promoción de Invercaria y hombre clave en la revelación de las irregularidades allí cometidas; y Laura Gómiz, expresidenta de la sociedad pública.

Cantos fue precisamente quien avisó a Pérez-Sauquillo de que el proyecto de Own&Spa presentaba múltiples “deficiencias”, a pesar de lo cual, según defiende la Fiscalía, el expresidente decidió “personalmente” concederle ese préstamo participativo de 150.000 euros.