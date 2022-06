Juanma Moreno pide el apoyo de los 200.000 indecisos para lograr la amplia mayoría: “No se van a arrepentir”

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha regresado este sábado, en este noveno día de la campaña por los comicios autonómicos del 19 de junio, a sus “orígenes” y sus “raíces” con una visita a Alhaurín El Grande (Málaga), municipio del que son sus padres y en el que él ha pasado muchos momentos de su vida.

Moreno ha recibido una calurosa acogida de decenas de vecinos del municipio, que lo han recibido por las calles al grito de “presidente” y todos se querían fotografiar con él, muchos de ellos conocidos de sus vivencias en el pueblo.

Tenía que venir a mi pueblo, sí o sí, también en campaña. Me siento muy orgulloso de mis hondas raíces andaluzas y de haber crecido en Alhaurín el Grande.



Uno nunca debe olvidar de dónde viene. Gracias a todos mis paisanos por apoyarme!#AndalucíaAvanza pic.twitter.com/nw1keI9pJA — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 11, 2022

Les ha dirigido unas palabras a las puertas de la sede local del PP, bajo un intenso sol y calor, donde le esperaban sus tías Isabel y Antonia, hermanas de su madre, María. Con ellas se ha fundido en un fuerte abrazo y su tía Isabel, muy emocionada, recordaba sus vivencias por el pueblo de pequeño y de joven.

“Lo veo más delgado y con mucha tarea, le encanta su trabajo y estamos locas de contenta con él”, ha dicho Isabel a Europa Press.

Durante su intervención ante los vecinos, Moreno ha señalado que se siente muy orgulloso de que sus “hondas raíces andaluzas vengan de Alhaurín el Grande” y que lo lleva “a gala por todos los sitios”.

“Aquí estas mis tías, mi padre está enterrado en el cementerio. He callejeado por aquí en Semana Santa, he comido los bollos de aceite”, ha expresado Moreno, para quien si uno quiere “saber a dónde va, tiene que saber muy bien de dónde viene”.

“Y uno viene de una familia humilde, de un pueblo trabajador, honesto, honrado y capaz y por eso, cuando se viene de un pueblo como Alhaurín El Grande, se pueden hacer cosas en Andalucía”, ha indicado Moreno.

“Esas raíces son las que a mí me han enseñado a gobernar de una manera distinta”, ha indicado Juanma Moreno, quien ha señalado que durante su mandato, ya no se habla de “corrupción” en Andalucía, a diferencia de lo que ocurría durante los gobiernos socialista. Ahora se habla, de creación de empleo en Andalucía, de recórds en exportaciones y de liderazgo en trabajadores autónomos.

“Se habla de una Andalucía serena, seria, rigurosa y respetada en el resto de España”, ha expresado.

Moreno ha manifestado que no quería dejar de visitar Alhaurín El Grande durante esta campaña electoral: “Este pueblo me devuelve a mis raíces, a mi infancia, a lo que yo soy, de dónde yo vengo, de lo que yo quiero ser, y de lo que me siento tan orgulloso”.

Los indecisos

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este sábado el apoyo de los 200.000 andaluces “indecisos” que hay en este momento ante las elecciones autonómicas del 19 de junio para que le den una amplia mayoría porque vienen “tiempos complejos” y se necesita contar con un Gobierno “fuerte” que dé seguridad.

Tras dedicar gran parte de su intervención a recordar sus vivencias en Alhaurín El Grande, sus “orígenes”, el candidato popular ha apelado a los 200.000 ciudadanos “indecisos” que hay en este momento en Andalucía sobre su voto en los comicios, para que le den la confianza el próximo 19 de junio, garantizándoles que no se van a “arrepentir”.

Es la primera vez en la campaña electoral que el candidato da una cifra sobre indecisos.

“Que estén tranquilos porque de todo el panorama político no hay nadie que dé más seguridad, serenidad y estabilidad que la opción que yo represento”, según ha indicado Juanma Moreno. “Necesitamos una mayoría amplia”, según ha añadido Moreno, advirtiendo de que vienen “tiempos complejos” y se necesita contar en los próximos años con un gobierno “fuerte, sólido, capaz, que no tenga las manos atadas ni pierda el tiempo en debates internos”.

“Les pido a los indecisos que nos presten su confianza, que no se van a arrepentir, que no estamos para experimentos”, ha recalcado Juanma Moreno, quien ha apuntado que el día 19 no puede dejar nadie de votar.

“Sólo hay un domingo para consolidar un cambio histórico para Andalucía y los andaluces y construir un nuevo porvenir”, ha señalado el presidente.

Ha avisado de que todo lo que hemos “construido se puede venir abajo, si el 19 de junio no salimos a votar todos”.