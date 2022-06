El periodista Pablo Conde presenta en Sevilla el cómic solidario “Miguel Ángel de la Guarda”

El cómic

“Miguel Ángel de la Guarda” es un cómic de 72 páginas a color que ofrece una historia en formato de comedia y un entretenimiento para todo tipo de lectores. El protagonista es Miguel Ángel, un tipo que trabajaba como comercial en una caja de ahorros y que fue despedido tras el escándalo de las preferentes: arruinó a cientos de jubilados vendiéndoles acciones fraudulentas. Miguel Ángel perdió también a su mujer. Se divorció de él cuando descubrió que se acostaba con su mujer amiga. Además, Miguel Ángel acaba de quedarse sin piso. No puede pagar el alquiler porque ya no le quedan ahorros ni le contratan en otra empresa. Con esta situación, el mayor miedo de Miguel Ángel es perder lo único que le queda: Natalia, su hija de 8 años. Por la custodia que le asignaron, solo puede verla dos fines de semana al mes, pero ahora el juez le quitará sus visitas si no le ofrece un hogar en el que pueda quedarse la pequeña. Miguel Ángel necesita encontrar un piso urgentemente. Es entonces cuando se encuentra con Milagros...

Milagros es una anciana que vive sola desde que, recientemente, murió su marido. Su único hijo no le hace caso y ella se refugia en la religión. Es una mujer muy devota y reza a todas horas para sentirse acompañada por su ángel de la guarda. Está convencida de que existe y le pide a todas horas que le proteja. Tiene miedo de morir y de que Dios la mande al infierno por un pecado que cometió en su juventud... Cuando Miguel Ángel conoce su situación, pone en marcha un plan. Le hace creer que él es su ángel de la guarda para poder instalarse en su piso... Milagros se traga el engaño porque tiene mucha fe, y porque necesita a alguien a su lado. Aunque Miguel Ángel no lo tendrá tan fácil. Con Milagros tiene que fingir que es un ángel, pero con el resto de personas con las que se cruza tiene que evitar que descubran su coartada sin que la anciana sospeche. Se trata, por tanto, de una comedia de enredo. También de una historia de redención que pone, además, el foco en la situación de las personas mayores que viven solas. Por ello, este cómic dona una parte de sus ventas a la Asociación “Mensajeros de la Paz” para un programa contra la soledad.

Comprando este cómic colaboras con la Asociación Mensajeros de la Paz, fundada en 1962 por el Padre Ángel y distinguida con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Esta asociación es una ONG declarada de utilidad pública. Trabaja en más de 50 países a favor de la promoción humana y social de los núcleos más desfavorecidos.