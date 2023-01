La hija de la víctima de la cabalgata de Marchena: “Mi madre fue un ángel que salvó a dos niños”

“Nunca pensé en escribir esta carta, pero son tantas las muestras de cariño recibidas que quiero agradecérselo a todo el mundo”. Así comienza la carta escrita por la hija de la mujer muerta en la cabalgata de Marchena, Ángela Pérez Álvarez, en su perfil de Facebook y que ha difundido la alcaldesa de la localidad en su red social, María del Mar Romero.

En su escrito, recuerda que “no se puede pasar por alto el sacrificio” de su madre, Loli, de 72 años: “Fue un ángel que tenía que estar ahí para empujar a dos niños y ponerlos a salvo antes de caer ella”, apostilla. En la cabalgata de Reyes de Marchena, el tractor que tiraba de la carroza del Rey Baltasar se descontroló por causas que aún se desconocen arrollando a varias personas. Como consecuencia, Loli falleció y más de una decena de personas resultaron heridas, entre ellos dos menores: un niño de 9 y otros de dos años. Este último tiene el diagnóstico más grave y continúa en el Hospital Virgen del Rocío.

En su misiva, Ángela, recuerda a las familias de los niños que su madre les evitó “el infierno que estamos viviendo nosotros”: “Es lo único que me consuela un poco, porque si dura es la pérdida de una madre, no me quiero imaginar no puedo llegar a imaginar la de un hijo”.

Por último, pide que se recuerde a su madre como “lo que fue: buena persona, anteponiendo a los demás antes que a ella misma, y desde ahora un ángel o heroína”.

Carta escrita por la hija de Loli FOTO: La Razón (Custom Credit)

Ha sido la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, quien ha difundido la carta a través de su perfil de Facebook. “Tengo que compartirlo con vosotros porque yo desconocía que Loli, antes de perder su vida, tuvo el coraje de salvar a dos menores, y como bien dice su hija, se convirtió en el ángel de la guarda de esos menores en su último segundo de la vida, y hoy, Loli es el ángel de todos los marcheneros”, escribe la primera edil.

A la hija de Loli le recuerda Ángela, que el pueblo está “orgulloso de su madre” y le traslada el apoyo de todos los vecinos: “Estamos muy orgullosos de tu madre, Dios la tenga en su Gloria, y aunque sé que no hay consuelo, siente tú, tu padre, hermanos y familia el apoyo reconfortante de todo tu pueblo y de todos los pueblos que han hecho llegar sus condolencias para la familia”.