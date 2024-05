Amor de madre

Todo son remilgos y delicadeza en la prensa socialdemócrata cuando la presunta infanticida es una mujer: «Investigan la muerte en Jaén de un niño de 6 años cuya madre intentó suicidarse». Vaya, vaya… ¡Qué diferencia de trato hacia ese Bretón cordobés, hideputa que pena con toda justicia una condena de prisión permanente! ¿En qué recóndita oquedad corporal quedaron esta semana almacenadas las sesudas teorías sobre la «violencia vicaria»?

El Juzgado de Instrucción número 1 de la capital del Santo Reino decretó, entre la sordina mediática, prisión incondicional para la señora. Más allá de un pésame institucional del alcalde, el silencio de la derecha e izquierda políticas resulta atronador. Éste es el país que tenemos, también la Andalucía que padecemos a pesar de que el partido (presumiblemente) conservador detenta casi al copo el poder autonómico, provincial y municipal. Tampoco está el patio como para encomendarle sensatez en asuntos tan delicados a los de Vox, esa gente que por las mañanas claman por la autarquía campestre y por las tardes, monaguillos carpetovetónicos, menean el incensario en Budapest durante las procesiones de Orban, el vicario de Putin en la Unión Europea.

Así las cosas, al contribuyente perplejo no le queda más remedio que flipar con la hemiplejia moral de una sociedad, la española, que ha perdido definitivamente el rumbo. El padre de ese crío asesinado en Jaén, si lo tuviere, y el hermano adolescente que lo ha sobrevivido no han padecido un crimen machista, obvio, así que no merecen las ayudas (o siquiera la compasión) de las víctimas de casos similares. ¿Cuántos menores mueren de media cada año en España por mano de sus madres? No se sabe ni se sabrá… porque no existe un conteo oficial. A ojo, diríase que aventajan a los padres.