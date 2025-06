Estos son los mejores trucos para cazar cangrejos de río

Una de las estampas habituales, para aquellos que madruguen, es ver a gente a primeras horas de la mañana en Castilla y León en ríos o bajo los puentes agachados. La razón es muy simple, están cazando cangrejos. Una práctica muy común y habitual, aunque en los últimos años, el número de estos minúsculos animales va menguando.

Más Noticias Gastronomía Estos son los mejores restaurantes de cada provincia

La temporada de pesca de cangrejo rojo y cangrejo señal en Castilla y León arrancó el pasado 1 de junio, con vigencia hasta el próximo 30 de diciembre. Y existe una normativa que se debe cumplir. La fundamental es que es necesario contar con una licencia de pesca válida para coger cangrejos. Otra de las exigencias es que se pueden utilizar hasta 20 reteles por pescador, siempre que ocupen una longiyud máxima de 100 metros de orilla y se respeten diez metros de distancia entre los reteles de diferentes pescadores.

Asimismo, se permite el uso de cebos muertos, pero no de cebos vivos ni especies exóticas invasoras. Y al final de la jornada es fundamental desinfectar el equipo de pesca, con agua caliente, lejía o sal para evitar la propagación de enfermedades.

Entre las prohibiciones se encuentra el uso de redes, el cebado de las aguas antes o durante la pesca y el uso de peces, cangrejos o moluscos como cebo vivo o cualquier exótica invasora como cebo muerto. Y si se captura un cangrejo autóctono de debe devolver de inmediato al agua.

Los trucos y consejos para cazar más cangrejos

Para la pesca de cangrejos es recomendable hacerlo al amanecer o al atardecer, ya que son momentos de menor luz y los cangrejos son más activos. Eso sí, es importante conocer los horarios específicos de pesca permitidos en la zona.

El lugar es fundamental. Se recomienda buscar zonas con vegetación, como juncos, o cerca de paredes del cauce, que sirven de refugio para los cangrejos.

En el caso de usar reteles, deben estar identificados con tu nombre y con un DNI

Respecto a la carnada, se recomienda utilizar trozos de carne, pescado (no de pesca deportiva) o vísceras como cebo para atraer a los cangrejos. NO existe límite de cantidad no talla mínima para el cangrejo rojo o señal.

Y sobre todo, utilizar ropa cómoda y tener paciencia.