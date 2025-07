Andalucía descarta la unificación de universidades por latitudes

Aunque «a algunos les gustaría», la Junta de Andalucía lo descarta. La «excelencia», en varias vertientes –del conocimiento a la empleabilidad–, es uno de los máximos objetivos de las universidades públicas andaluzas. En una entrevista con LA RAZÓN, el consejero del ramo, José Carlos Gómez Villamandos, defendió que las universidades andaluzas están bien posicionadas a escala internacional, citando el ranking de Shanghái. «Todas nuestras universidades están en ese ránking en una posición dentro de ese 5% de mejores universidades del mundo. Es un ranking que evalúa más de 20.000 instituciones» y las andaluzas están «entre las primeras 1.000», indicó.

A la hora de abordar una mejora de la excelencia de las universidades, Gómez Villamandos ahondó en que también «hay que mirar contra quién luchamos. Estamos hablando de Harvard, de Cambridge... El presupuesto de Harvard es de más de 5.000 millones. Sólo lo que le va a quitar Trump a Harvard, más de 2.000 millones, ya es más de lo que significa toda la financiación del sistema universitario público andaluz, que son más de 1.700 millones».

El consejero destacó que, comparando el presupuesto con el posicionamiento, «las universidades españolas y andaluzas subirían» y abordó un debate de fondo: «¿Tenemos una economía que nos permita invertir 5.000 millones?». «Porque no nos olvidemos –señaló– que en esos países una gran parte de esas inversiones vienen del sector privado. Por desgracia, no contamos en Europa, en España y en Andalucía menos con un sistema productivo que sea capaz de llegar y decir ‘porque me ponga el nombre de la biblioteca, un millón de euros’. Ni hay la cultura ni está el empresario ni la capacidad. Todo ese es el contexto que hay que ver», explicó Villamandos.

Otra posibilidad pasaría por unificar universidades –por ejemplo, Andalucía Occidental y Oriental– con lo que se perdería el factor vertebrador y de retención de talento de estas instituciones, señaló el alto cargo de la Junta. «Las universidades son polos de atracción que sirven para vertebrar el territorio. El modelo español ha servido para vertebrar el territorio, ha servido para fijar la gente al territorio y luego, además, aparte de todo eso, por ejemplo, una provincia como la de Córdoba, si quitas la Universidad, se está quitando a la provincia 300 millones de presupuesto. ¿Quién tiene llena ese hueco?», cuestionó.