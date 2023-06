Medina "tensa" la cuerda entre PSOE e IU

Las aguas andan revueltas en las relaciones entre Partido Socialista e Izquierda Unida. Lo acontecido el pasado sábado en Medina Sidonia, donde un apoyo in extremis del Partido Popular a Izquierda Unida impidió el acceso a la Alcaldía del candidato más votado, el socialista Juan Cornejo, en favor del izquierdista José Manuel Ruiz, ha resucitado algunos de los viejos fantasmas y episodios más ‘tensos’ entre ambas formaciones.

Y es que nadie, cuando menos muy pocos, esperaban que la formación izquierdista aceptara el apoyo del Partido Popular para acceder a una Alcaldía que, ya en 2019, fue también fruto de ‘litigio’ entre ambas formaciones de izquierdas.

En aquella ocasión, el socialista Cornejo, pese al principio de acuerdo de ‘no agresión’ y de respeto a la lista más votada alcanzado por las direcciones provinciales de IU y PSOE, se desmarcó del mismo y presentó su candidatura a la Alcaldía aludiendo a la “legitimidad” otorgada por el “empate técnico” deparado por las urnas (36 votos de diferencia entre las listas de IU y PSOE). De hecho, impulsó reuniones con todas las fuerzas políticas con representación (entonces PP y Ciudadanos, con 1 concejal); si bien, a diferencia de lo sucedido ahora, no se escenificaron los apoyos necesarios, ya que, según apuntó Cornejo, “teníamos claro que con el PP no íbamos a pactar”

Entonces, el alcaldable y líder provincial de IU (recién retirado de la política), Fernando Macías, manifestó que “estamos convencidos de que no van a ser tan torpes (por el PSOE) para meterse en un berenjenal que no van a entender ni sus militantes ni sus votantes”. Posible torpeza e incredulidad que, a diferencia de hace cuatro años, ahora parece haber suscitado la formación izquierdista asidonense, ya que, según ha podido constatar LA RAZÓN, no son pocos los militantes de Izquierda Unida que no acaban de entender lo sucedido.

Desde el PSOE, su secretario, Juan Carlos Ruiz Boix, no ha tardado en solicitar a los concejales asidonenses de IU que “den marcha atrás”, invitando a la dirección provincial a que “deshaga el entuerto” o “pinza absolutamente antinatura”.

El líder socialista ha lamentado que IU “haya entrado en el perverso juego del PP de quitar sin escrúpulo algunos gobiernos al PSOE como ya hicieran años atrás”. “No sabemos qué razones extrañas sustentan esa pinza ilógica entre PP e IU que los concejales tendrán que explicar a los vecinos y vecinas, pues claramente decidieron apostar por un cambio de Gobierno que han impedido”.

En su defensa, el coordinador provincial de IU, Jorge Rodríguez, ha apuntado que su formación “no ha alcanzado ningún pacto con ninguna fuerza política y mucho menos con el PP”. "La alcaldía”, ha querido aclarar, “es de IU, no de la derecha ni participada por ésta”. “IU hizo lo que le pidieron sus votantes, votarse a sí misma”, apuntando que se intentó negociar “un acuerdo de gobierno con el PSOE, con varias opciones, que siempre fueron rechazadas”.

No obstante, ha anunciado que, “como marca el protocolo, se abrirá un expediente informativo "para recabar toda la información al respecto y para constatar que, efectivamente, no ha habido ningún tipo de acuerdo entre Partido Popular e IU de Medina Sidonia”.

INDIGNACIÓN EN EL PP POR LAS DESCALIFICACIONES

Sorprendido por las “críticas ofensivas y descalificadoras” recibidas por sus concejales de Medina, el Partido Popular ha querido dejar claro que “nuestros concejales electos han votado en consecuencia a la voluntad de la mayoría de afiliados del Partido Popular", reconociendo que, aunque tienen "discrepancias ideológicas" con IU, "los afiliados y simpatizantes del PP prefieren un alcalde de IU a uno del PSOE".

Además, los populares califican de “delirante” que “hablen de respetar la lista más votada cuando en 2018 privaron del Gobierno de España al presidente legítimamente elegido y con mayoría parlamentaria, aliándose con partidos nacionalistas y filoetarras". Del mismo modo, recuerdan que este sábado el PSOE aceptó el apoyo del PP para desbancar las listas más votadas en Barcelona y Vitoria.

EL CUATRIPARTITO DE CHICLANA

Aunque el respeto a las mayorías ha marcado las relaciones entre IU y PSOE a nivel municipal, éstas no han estado exentas de capítulos que han pasado a la historia por su carácter extraordinario. Entre ellos el que, hace ahora 16 años (2007), ocurrió en Chiclana, cuando Izquierda Unida unió sus fuerzas a Partido Popular y andalucistas (PA y PSA) para evitar la elección del socialista José María Román, lista más votada.

Aquella múltiple alianza, que se fraguó con la oposición de la dirección provincial y regional de Izquierda Unida e hizo alcalde al popular Ernesto Marín, acabó por romperse meses después, a través de una moción a la que se unieron un concejal del PSA y otro de IU.