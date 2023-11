Carolina España: «Los Presupuestos andaluces tienen credibilidad, son poco criticables»

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, se dice orgullosa del Proyecto Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024, un borrador que plasma «el documento más ambicioso que ha existido a nivel presupuestario». No en vano, cuadriplica la inversión contemplada por anteriores gobiernos socialistas.

¿Cuáles son las principales premisas del documento?

Los principales ejes del Presupuesto pivotan sobre la familias, como receptoras de las políticas en materia de sanidad, educación y derechos sociales; el empleo y la empresa; y el agua y los problemas derivados de la preocupante situación de sequía que atraviesa la región. Las cuentas dan respuesta a los retos de una comunidad autónoma en la que ya no se habla de corrupción, sino de progreso. Son Presupuestos sociales, que priorizan las necesidades reales del territorio y dan respuesta a las inquietudes de la ciudadanía.

¿Cómo valora que la oposición presente una enmienda a la totalidad del documento?

La oposición no se ha estudiado el Presupuesto. Hay que reconocer que todo es mejorable, pero nada puede ser criticable en estas cuentas. Este Gobierno ha tendido la mano a la oposición para que, desde el consenso y la moderación, se pueda alcanzar el mejor Presupuesto, aun teniendo la certeza de que está ya bastante completo.

La sanidad ha sido uno de los caballos de batalla del Gobierno de Juanma Moreno y ha motivado no pocas protestas…

En los últimos cinco años se ha incrementado un 45% la cuantía destinada a la sanidad. En Málaga, por ejemplo, nos hemos encontrado una provincia a la cola de inversión sanitaria y con un importante déficit de camas por habitante. Esa situación se va a revertir con el importante esfuerzo inversor contemplado.

¿Qué acciones contempla la partida destinada a paliar la situación de sequía que atraviesa la región?

Éstos son, sin duda alguna, los «Presupuestos del agua», con una apuesta total por esta materia, a la que se dedican más de 500 millones de euros para implementar acciones que, no obstante, se suman a la ejecución de más de 1.500 obras en este ámbito.

En el ámbito económico, ¿qué van a propiciar estas cuentas?

Es obvio que Andalucía ha pasado de ser un auténtico infierno fiscal a una comunidad competitiva, en la que menos impuestos se paga de todo el país, tan sólo por detrás de Madrid. En estos años de gobiernos del PP se han llevado a cabo hasta seis bajadas de impuestos. Todo ello gracias a una auténtica revolución fiscal, que ha propiciado que la comunidad andaluza genere estabilidad y confianza. Andalucía ofrece certidumbre, frente a la incertidumbre que genera el Gobierno en funciones de España. Somos el dique de contención de las políticas de Pedro Sánchez. Aquí va a existir seguridad jurídica, no se van a cambiar las leyes de un día para otro, aquí no hacemos populismo.

¿Qué consecuencias cree va a tener el acuerdo entre el PSOE y el independentismo?

A nivel local poco se puede esperar de un Gobierno que no ha hecho nada por provincias como Málaga. El tren litoral está metido en un cajón desde que llegó el PSOE al Ejecutivo y el acceso norte al aeropuerto, que fue adjudicado por el Gobierno de Mariano Rajoy, quedó en papel mojado porque lo primero que hicieron fue resolver y disolver ese contrato. En definitiva, todas las obras de envergadura las asume el Gobierno andaluz y vamos a seguir haciéndolo gracias a apuestas como la que representa este Presupuesto con el que por fin se hace Justicia. En el plano nacional, los acuerdos que ha alcanzado Pedro Sánchez atentan claramente contra la Constitución, rompen principios como el de la igualdad, la separación de poderes o la solidaridad entre las regiones. Y ya no sólo lo decimos nosotros, sino que los estamentos de la judicatura han salido en tromba a expresar su rechazo. Y no es para menos, porque se están socavando los pilares fundamentales de la democracia y el régimen del 78 que tanto costó alcanzar en España. Y yo me pregunto, ¿dónde están los socialistas? Les pido que alcen la voz, porque hay muchos demócratas dentro de ese partido que están frontalmente en contra de este auténtico pacto contra la democracia.

¿Seguirá ahora Andalucía reclamando lo que se le adeuda?

Sin duda alguna no vamos a consentir que esos privilegios territoriales que ampara el PSOE menoscaben nuestros intereses. Vuelvo a recordar que el Gobierno debe a Andalucía más de 12.000 millones de euros por un sistema de financiación absolutamente injusto y no vamos a parar de exigir que se corrija ese déficit mientras sí se dan todo tipo de privilegios económicos a Cataluña.

Diez millones para el auditorio de Málaga

La consejera malagueña no oculta su satisfacción por el compromiso económico en relación al auditorio, una infraestructura que, tras una década durmiendo el sueño de los justos, resurge de las cenizas tras el golpe de efecto que ha supuesto en la provincia la partida de diez millones para reactivar este ambicioso equipamiento cultural. Será uno de los grandes proyectos del mandato, reivindicado y respaldado por el alcalde de Málaga.