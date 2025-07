El crucero "Stars of the Seas" evita entrar en el astillero de Cádiz por temor a la huelga

El astillero de Navantia de Cádiz, especializado en la reparación de buques, sigue este martes con sus diques vacíos, ya que los barcos que tenían previsto entrar o han renunciado a ello, como el crucero "Stars of the Seas", o están a la espera de que se resuelva definitivamente la huelga que aún mantienen los dos sindicatos minoritarios del metal.

Tras la desconvocatoria, el pasado viernes, de la huelga convocada por UGT y CCOO, los dos sindicatos mayoritarios y que intervienen en las negociaciones, el conflicto laboral de los trabajadores del metal sigue latente por la protesta que mantienen CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal, que no tienen representación en la mesa de diálogo y rechazan el preacuerdo firmado con la patronal.

La protesta, que ayer lunes afectó casi únicamente a la actividad en Dragados, en Puerto Real, se ha trasladado este martes al astillero de Navantia de Cádiz, donde a las siete de la mañana se han desplegado piquetes que han hecho que la mayoría de los trabajadores de las auxiliares hayan optado por no entrar en medio de "tensiones" y "algunas amenazas", según fuentes sindicales.

El crucero "Stars of the Seas" de la compañía Royal Caribbean, una de las más importantes del mundo y de los principales clientes de este astillero, tenía previsto entrar en el dique el pasado día 18 pero ha comunicado que finalmente no lo hará para evitar problemas y posibles retrasos.

Este crucero, recién construido en un astillero de Finlandia, iba a estar dos semanas en Cádiz para los últimos retoques de construcción y realizar toda la tarea de logística y avituallamiento (comida, bebida, ropa de cama, etc) antes de comenzar su actividad con pasajeros el 31 de agosto.

"Como carga de trabajo no era algo espectacular, es más el prestigio que hemos perdido", indican las fuentes.

La Royal Caribbean ha optado por esto después de que hace dos semanas la otra gran compañía de cruceros, Carnival, sacara del astillero de noche, sin pintar, su Carnival Liberty ante el temor a que la huelga de trabajadores del metal afectara a sus previsiones.

Las dos compañías llevan "como poco" media docena de cruceros al año a trabajos de reparación y mantenimiento al astillero gaditano, casi la mitad del trabajo anual de esta planta, en la que suelen repararse una media de entre 14 y 17 buques casa año.

"Teníamos su confianza y la estamos perdiendo", apuntan las fuentes sindicales, que destacan que la perdida de actividad repercute especialmente en el empleo de la industria auxiliar, en un astillero en el que hay 160 trabajadores de plantilla de Navantia y 1.500 de la industria auxiliar.

Tampoco ha entrado aún, a la espera de que la normalidad vuelva al astillero, el Global Mercy, un buque hospital que había encargado trabajos que ocuparan 45 días en el astillero, ni la fragata Numancia, que tenía que haber entrado el 11 de junio y aún no lo ha hecho para evitar la huelga.

"Estamos vacíos totalmente y deberíamos tener 2, 3 o 4 barcos en reparación", insisten las fuentes, que esperan "en 2 o 3 días se retome la actividad" totalmente y que este conflicto no haya "espantado" a clientes de forma permanente.