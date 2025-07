«Con el Gobierno central que tenemos, es mejor que Europa reparta los fondos»

La posición de la Junta es clara. Ante la posibilidad de un giro en el mecanismo de financiación europeo a favor de la centralización en los países, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, apunta, en una entrevista con LA RAZÓN, que «lo que da más garantía a Andalucía es que Europa distribuya los fondos, más con el Gobierno que tenemos». El consejero puso como ejemplo «la Política Agraria Común (PAC) y que la distribuya toda el Gobierno de España. ¿La va a distribuir al sector textil en Cataluña?», cuestionó. «Lo más seguro, lo que más estabilidad le da a Europa es mantener la centralización de los fondos como se ha venido haciendo», subrayó Villamandos.

El consejero andaluz salió al paso también ante el «mito» de «la California del sur de Europa». «California era California cuando no había nada. Y ahí aparecieron unos ‘frikis’ en un entorno que facilitaba hacer cosas, dieron con la tecla y encontraron nuevos productos, algo que no había encontrado nadie», señaló. A partir ahí, «se crea un modelo de negocio muy exitoso, evidentemente, y que hoy día está basado en la tecnología pero que ya viene a ser un modelo estándar». «Cualquier empresa española de las que tenemos en Andalucía, que aquí son capaces de levantar uno o dos millones de euros en una ronda de financiación, en EE UU podría levantar sin ningún problema 15, 20, 30 o 100 millones de euros porque, evidentemente, el ecosistema es completamente diferente y hay una normativa completamente diferente», abundó Villamandos. «Aquí en el ámbito europeo tenemos una normativa que todavía sigue siendo demasiado coercitiva, buscando demasiada seguridad previa y no una seguridad posterior. Si nos vamos al ámbito español, si comparas con Portugal, tienen unas normas fiscales, si son empresas innovadoras, que son tremendamente beneficiosas. En España encuentras todo lo contrario: cuando una empresa es clasificada por el Ministerio de Ciencia como una empresa innovadora, luego llega el Ministerio de Hacienda, que no tiene competencia, el Ministerio de la señora Montero, y dice ‘no, no, esta empresa no es innovadora’, con lo cual las pocas ventajas fiscales que hay en España se las quitamos», explicó Villamandos. «El modelo anglosajón es una cultura de un pueblo y luego en Andalucía lo que queremos es generar la confianza del propio sector hacia la administración y que la administración confíe en el sector. Estamos intentando quitar todas las trabas burocráticas que nos permite la norma. En el ámbito de investigación hemos reducido en más de un 90%. Hemos hecho una simplificación administrativa tanto de documentos como de trámites de más de un 90% en el ámbito público», señaló Villamandos. «En el ámbito privado no podemos, porque tenemos leyes a nivel estatal y a nivel europeo que lo impiden o lo ponen mucho más difícil», dijo Villamando, señalando que esa barrera «se tiene que saltar en Europa». «No podemos hacer una innovación tan lenta como impone la normativa europea y española. Por ejemplo, en el ámbito de Defensa», indicó el consejero. El alto cargo andaluz puso como ejemplo que con la actual coyuntura «la situación geoestratégica de Ucrania y lo de Gaza acaba y todavía estamos con el primer proyecto que queremos desarrollar». «Dejemos que la pequeña y mediana empresa pueda tener dinámicas diferentes y busquemos consorcios, que nos permitan agrupar esto de una forma mucho más seria», especificó con otro ejemplo: «Si hay un avión de combate o dos aviones de combate en Europa, lo que no podemos tener es no sé cuántos carros de combate. Tendremos que tener uno o dos y que toda nuestra Pyme pueda innovar en esos carros. Hay que dar agilidad al proceso de la innovación», indicó.

El Hub de Defensa pondrá en marcha el engranaje de distintas iniciativas. Según el consejero, «debería ser ese gran elemento coordinador, puesto que ahí están representados, y los que no estén seguramente se integren, todos los actores». «El Hub en sí mismo debe ser precisamente el gran integrador. Lo que no podemos hacer es tener distintos actores», especificó. «Me parece muy bien que las distintas organizaciones tengan sus comisiones, internamente. Pero luego todo eso se tiene que poner junto y el Hub tiene esa labor integradora», señaló. Otro punto de desarrollo son los clústeres. «España tiene una estrategia de clúster de innovación y no es hasta el año 2023 cuando se empiezan a dar los pasos en Andalucía. ¿Por qué son importantes los clústeres? No es por la financiación. Hay el dinero que hay y no es una cantidad desorbitada. La importancia que tiene es que los clústeres son unos de los elementos más fáciles y dinamizadores de la innovación en la pequeña y la mediana empresa. En Andalucía tenemos muchos sectores estratégicos que precisan esa innovación por sí sola», abundó Villamandos. «En esta legislatura al inicio había cuatro clústeres andaluces a nivel nacional. Ahora mismo esa pequeña y mediana empresa andaluza tiene un entorno socioeconómico positivo, donde lo que ven que necesitan es crecer, ganar en valor añadido, y saben que una parte importante sólo se puede hacer a través de la innovación y que la innovación la tiene un taller que hacer tornillos y un señor que hace microchips. En los dos hace falta innovación», concluyó.