Hacer el vacío

A pleno pulmón, en el Pleno, la oposición le dio la espalda a Juanma Moreno dándose el piro del escaño. Como protesta vale, pero con lo que cuestan puede entenderse como abandono del puesto de trabajo sin dejar de trincar. “Pero dónde se fueron las criaturitas”. Supongo que al limbo ideológico donde todo se justifica y entiende, es decir, a la disciplina de partido. Había que calentar el congresito para aplaudir al líder supremo y a los presidentes condenados por el mangazo de los ERE. “Un aplauso para Manolo y José Antonio”. Esto de las ideologías, que no de la ideas, viene de perlas para la seguridad mental y los abismos existenciales. Todo se aguanta, nada te turba, prietas las filas. Pensar en que gracias al mangazo de los ERE el PSOE perdió la Junta, hoy parece que sólo es una nostalgia meridional para incautos. En cualquier caso, la oposición parlamentaria, muy flojita por cierto, no gana ni sumará, sólo se abona a los numeritos marciales impuestos desde Madrid. Y más cuando a nivel orgánico únicamente te dan las llaves del cortijo para hacer el papel de ordenanzas y colocarle la alfombra roja a Don Pedro. Es muy curioso esta estructura vertical que acaba con su propia casa socavando los cimientos de la historia socialista. ¿Alguien vio a Felipe González en la bancada aplaudiendo? No contar con el político más importante de España en los últimos doscientos años junto con Cánovas del Castillo demuestra cierta enfermedad. Algo sucederá, para que el descalabro interno se concrete hasta puntos de no retorno como sucede con los grandes próceres socialistas históricos ausentes en Sevilla estos días. El PSOE camina de una manera peligrosa hacia un espacio que desconecta de lo que sucede en la calle y sólo se dedicada a limpiar la organización de personas “indeseables que no suman”. Llegará un momento en el que como los Hermanos Marx, el tren se quede sin madera y sólo quede el maquinista gritando. Miren las fotos de los primeros años, de la ilusión sanchista, y disfruten leyendo la lista de mártires ajusticiados