Ya lo dijo él, uno de los más admirados. «El flamenco es algo tan grande que tiene que doler». Dolor con el que su pueblo, baluarte de este arte, ha convivido durante siglos y del que él, con su voz ronca de andar descalzo desde chiquillo, ha hecho puente de dignidad y convivencia. «No cabe la menor duda de que Rancapino, como otros grandes del cante que forman parte del universo flamenco, ha sido y sigue siendo esencial para que nosotros, los gitanos, los de Chiclana y Andalucía, ya no estemos tan mal mirados y tratados como, desgraciadamente, lo estuvieron nuestros padres, y abuelos». «Su arte y su persona han servido para llevar más allá de los escenarios la verdadera esencia y los grandes valores de nuestro pueblo», señala Ramón Izquierdo, representante desde hace más de 30 años del colectivo gitano en Chiclana. «A mi generación, y no soy tan mayor –apunta–también le tocó lidiar con el ‘estigma’ de ser gitano. Tanto en las calles como en los trabajos e, incluso, en los patios de los colegios, donde, recuerdo, no estaba bien visto entablar una amistad con un gitano».

«Fueron tiempos difíciles, en los que había que acostumbrarse a que, por el simple hecho de tener la piel algo más oscura y el pelo largo, te mirasen con esa desconfianza que duele tanto. Esa que, como aún ocurre en muchos puntos de España, sobre todo más allá de Despeñaperros, nos condenaba a vivir en guetos».

«Es evidente –reconoce– que, si bien hemos dado pasos de gigante en favor de la integración, aún no se puede decir que todo esto se haya superado. Aún hay personas, sobre todo las de más edad, que mantienen una mala imagen de nuestro pueblo».

Orgulloso de que «sigamos avanzando» en materia de integración y respeto, Ramón destaca la valía de su pueblo, «con personas que están demostrando en puestos y lugares diferentes que los gitanos tenemos mucho que aportar a la sociedad».

De ahí que, con motivo del Día de los Gitanos Andaluces, que se celebró ayer, destaque que el Ayuntamiento de Chiclana haya reconocido a Remedios Reyes. Nieta y sobrina de Antonio y Roque Montoya, hermana del cantaor Antonio Reyes y emparentada con Pansequito, «pero, sobre todo», subraya, «mujer, trabajadora y gitana».

«Para nosotros, este tipo de reconocimientos, además de enorgullecernos como pueblo, nos alegran mucho, ya que visualizan ante la sociedad nuestros valores y suponen nuevos pasos adelante por la integración».

«Afortunadamente –asegura– las nuevas generaciones ya no tienen esa percepción tan negativa y equivocada de que los gitanos somos personas en las que no se puede confiar». «Algo –resalta– en lo que también tiene mucho que ver la actitud que las propias autoridades e instituciones tienen ante nuestra comunidad».

Ejemplo de esa actitud positiva e integradora para Ramón Izquierdo es el Ayuntamiento de su municipio, «que ha abierto sus puertas a toda la ciudadanía, sin distinciones, y que nos viene acompañando y apoyando en todas esas iniciativas que ayudan a que los chiclaneros nos conozcan lo mejor posible. Desde nuestra rica gastronomía hasta nuestras costumbres y arte».

«Desde el Ayuntamiento –apunta el delegado municipal de Minorías Étnicas, Francis Salado– vamos a seguir colaborando codo con codo con la comunidad gitana para trabajar por el respeto, la integración, la comprensión y el entendimiento de estas dos tierras de Chiclana». Todo para que, más pronto que tarde, se supere ese sentimiento trágico de la vida, la frustración de no poder vivir la vida plenamente, el drama de ser diferente y, por lo tanto, marginado con el que, a modo de espejo, se identificó Federico García Lorca con el pueblo gitano en su famoso romancero.