El papa León XIV visitó el Colegio Los Olivos de Málaga

El estadounidense Robert Prevost ha sido elegido papa número 267 de la historia con el nombre de León XIV y en 2007 visitó Málaga, en concreto, el colegio Los Olivos, siendo por aquel entonces superior general de la orden de San Agustín.

El rector de la iglesia de San Agustín fray Justo ha explicado también en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, que conoció al nuevo papa cuando era formador suyo en Perú cuando estuvo en los años 1997 y 1998 y "allí se encargó él de nuestra comunidad como formador durante un tiempo, hasta que llegó el nuevo formador".

"Después, como general de la orden, recibió mis votos solemnes en el monasterio del Escorial", ha añadido. Es más, ha subrayado que "siempre he mantenido contacto con él, el domingo, en concreto, le vi en Roma, casualmente".

Ha dicho del papa León XIV que "es un hombre de Dios, un hombre muy bien formado, muy bien preparado, también con una capacidad de servicio muy grande, un hombre sencillo, de un corazón sencillo, muy sensible".

Ha señalado que "creo que es lo que un sacerdote en estos tiempos, en este caso ahora obispo de Roma, tiene que tener: vida de oración, atención a los más necesitados y también saber dialogar con todos". De igual modo, ha vuelto a subrayar que el papa León XIV es "muy sensible a los necesitados".

Sobre qué aporta para el papado un padre agustino como es él, ha explicado que "uno de los grandes detalles de San Agustín es precisamente el amor a la Iglesia y el amor a todos para que conozcan a Jesús".

"Eso es lo que dejó en el mensaje de ayer. El mensaje era totalmente cristocéntrico, decimos en un lenguaje así muy nuestro, es decir, centrado en Jesús. Y desde allí ya partimos como cristianos a recibir a todos, a atender a todos, a servir a todos". A su juicio, "creo que eso es lo que va a aportar como agustino, aparte del gran sentido de comunidad que dejó San Agustín".

En relación con el encuentro que mantuvo con Robert Prevost el pasado domingo ha señalado que "no debería decir esto, pero estaba tan cerca como estoy de ti y le dije casi al oído, vas a ser elegido papa y tienes que ser muy santo". "Y se reía y dice: Eso solo lo sabe Dios y, además, no digas esas cosas. Así que casi que le he profetizado que iba a ser papa", ha señalado.

Por otro lado, ha incidido en que están "muy contentos en la orden" y ha subrayado que "es un reto muy importante, es decir, la responsabilidad espiritual de toda la Iglesia". "Estamos hablando de millones de almas, de millones de cristianos, y la relación con el mundo, con los no cristianos también, que es una tarea muy importante en estos tiempos".

Cuestionado por si seguirá una línea continuísta del papa Francisco, ha detallado que "casi nunca me gusta, digamos, no responderlo o plantearlo porque hay continuidad en todos los papas siempre, en lo esencial hay continuidad".

"Quizás luego también a nivel de medios y a nivel de publicidad se da una imagen de que 'este papa ha sido más cercano...', pero si usted ve abrazando a los pobres a Juan Pablo II, a Benedicto XVI y a Francisco se da cuenta que son los mismos pobres y son el mismo corazón de pastor el de los tres", ha abundado.

Por tanto, ha asegurado que "me imagino que será como los papas últimos que hemos tenido, que han sido grandes hombres de Dios y por lo tanto han sido grandes hombres para la humanidad también", ha concluido.

DIÓCESIS FELICITA AL PAPA

Por otro lado, la Diócesis de Málaga ha felicitado "de corazón" al nuevo papa. El obispo de la Diócesis, Jesús Catalá, hizo público un mensaje de felicitación en el que afirmaba que "nuestra Diócesis de Málaga felicita de corazón al nuevo papa León XIV, hijo de san Agustín, y pedimos por los frutos de su nuevo Pontificado, para que el Señor le guíe y le fortalezca en su tarea de guiar a la Iglesia con el don de la Paz de Cristo Resucitado, y con el envío misionero del Espíritu Santo, tal y como él mismo nos ha invitado en sus primeras palabras de saludo al mundo entero".

En todas las misas que se celebraron este pasado jueves en la Diócesis de Málaga se nombró ya al papa León XIV en la plegaria Eucarística. También tras la noticia de la elección del nuevo papa, en todas las parroquias y otras iglesias de la Diócesis de Málaga, empezando por la Catedral, repicaron las campanas en señal de gozo.

Además, han recordado que antes incluso de ser obispo, en la primera década del 2000, siendo superior general de la Orden de San Agustín, Robert Prevost (hoy León XIV) visitó la Diócesis. Concretamente estuvo en el colegio de San Agustín, visitando a la comunidad de agustinos del centro dentro de su programa de encuentros con todas las comunidades de la orden en el mundo.

Al respecto de la visita al colegio de Los Olivos, según han detallado en redes sociales, precisan que según se recoge en un recorte de un boletín la visita fue "breve pero sustanciosa", y que les habló "de la situación de los agustinos en todo el mundo y les animó a seguir con entusiasmo y alegría en nuestras actividades del colegio y de colaboración con la iglesia malagueña invitándonos a mejorar siempre en aquellos aspectos propios de nuestra condición de Religiosos Agustinos".

Así, José Luis Sánchez, uno de los más mayores de la comunidad, ha recordado la visita tuvo lugar en abril de 2007: "Cuando estuvo aquí todavía no era obispo. Como general de la orden fue muy bueno. Aquí estuvieron dos o tres días para hacer la visita correspondiente como superior a todas las casas de los agustinos en el mundo".

Para este religioso, que fue director del colegio y ahora está ya jubilado, lo que más le llamó la atención fue "lo atento que era con todo el mundo. Vino con un grupo de sacerdotes y la atención que tenía con toda la gente del servicio me resultó muy llamativa. Aprendí de él ese valor. Bajaba todos los días a dar las gracias a los de la cocina a los que les habían puesto la comida y pasaba un rato con ellos", según una publicación de la Diócesis de Málaga.