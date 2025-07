La mentira compulsiva de María Jesús Montero: reprocha a Moreno su "espantada" en el Parlamento ¡por no responder al PP-A!

María Jesús Montero se ha propuesto levantar toda la mierda posible en Andalucía, aunque sea faltando a la verdad. La campaña de falsedades ha tenido un nuevo capítulo hoy, cuando ha criticado la "espantada" de Juanma Moreno del Parlamento al renunciar a contestar a la última pregunta durante la sesión de control, una cuestión formulada por el PP-A -es decir, la pregunta amable del día- ante el "espectáculo" grotesco de la bancada socialista que no dejaba hablar.

Montero se dirige en cada comparecencia a los "hooligans" socialistas. Y espeta cuestiones como que el presidente de la Junta de Andalucía "va de víctima" e introduce en el argumentario una nueva falsedad: que el Parlamento andaluz se conduce con "violencia política" con "un odio, un rencor, una forma de enrarecer el debate público necesario que se tiene que producir en el Parlamento" que a ella le "recuerda", según ha añadido, "la actitud" que tuvo el pasado miércoles el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Pleno del Congreso de los Diputados en respuesta a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.. Un nuevo mantra. A Montero le fastidia que el Gobierno andaluz use las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno para reclamar para Andalucía cuestiones como una mejor financiación de la comunidad y el fin de los agravios con otros territorios. En vez hablar "de proyectos andaluces" o de lo que ha aprobado el Gobierno de la Junta, la portavoz se dedica "cada miércoles a atacar" a su "persona", dice.

La forma en la que el suegro de Pedro Sánchez se ganaba la vida, los "prostíbulos" a los que se refirió Feijóo, ha pasado a ser algo público. El PSOE considera que se han pasado líneas rojas, pero la propia vicepresidenta y el PSOE-A se defienden atacando. La líder socialista ha señalado que Moreno "no ha explicado" aún "qué piensa hacer con el alcalde de Estepona", José María García Urbano, que "está denunciado por una violencia machista y sigue desarrollando sus funciones y sigue en el Partido Popular", mientras que, en cambio, el presidente del PP-A "se dedica a criticar a un compañero --en alusión al socialista Francisco Salazar-- que ha dado un paso atrás" ante una "información de prensa" que "era general" y que "decía que podía tener comportamientos inadecuados", sin que se hubiera formalizado una denuncia contra él por los "canales oportunos", ha puesto de relieve. También ha criticado a Moreno por "ni siquiera haber abierto expedientes" a dicho alcalde y al de Algeciras, cuando se han conocido mensajes de Whatsapp --ha abundado-- que "son vergonzantes y son indicios claros, sólidos, de que se está produciendo cuanto menos un acoso" a unas personas. La realidad es que las dos concejalas del PP ya emitieron un comunicado en su momento negando los hechos. La también vicesecretaria general del PSOE ha instado a Moreno a aclarar igualmente "qué va a hacer con la alcaldesa de Marbella" (Málaga), Ángeles Muñoz (PP), "cuyo patrimonio, según la justicia, es fruto del narcotráfico; es decir, del sufrimiento, de la vida, incluso, de miles de jóvenes que están enganchados a la droga".

En ese punto, la dirigente socialista ha presumido de que en el PSOE, "cuando conocemos", incluso con un simple "indicio", que "un compañero puede haber cometido una conducta de corrupción o irregular, lo apartamos", mientras que, según ha contrapuesto, los 'populares' "lo que hacen es que cesan a aquellos que lo denuncian o que tienen la potestad de controlarlo". Así, ha subrayado que en el PSOE, en virtud de su "código ético" y de su "cultura como organización", no van a "consentir que, en ningún caso, las mujeres sean víctimas ni de acoso, ni, por supuesto, de violencia, ni siquiera de comportamientos que puedan ser poco presentables o inapropiados".

Al dictado de María Jesús Montero, el lenguaraz diputado socialista Mario Jiménez no ha tardado en reproducir y recrudecer una crítica aún más desafortunada. Jiménez ha considerado que "Moreno Bonilla huyó del Pleno", para advertir de que "no hay antecedentes en más de 40 años de autonomía", por cuanto ha planteado que sus antecesores en el cargo "han tenido que escuchar de todo" y, pese a ello, "jamás han huido de un Pleno". "Qué vergüenza, qué bochorno, qué cobardía", ha continuado afirmando el dirigente socialista tras esa reacción de Moreno, quien ha considerado que la reacción del presidente andaluz revela "un gesto de cobardía e impotencia", que ha enmarcado en "no poder explicar a los andaluces la corrupción de su gobierno". Este es el actual PSOE-A.