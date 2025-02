Page: "El independentismo lleva muy mal la igualdad entre los seres humanos"

Emiliano García-Page, Presidente de la Junta de Castilla de la Mancha y Alfonso Fernández Mañueco, Presidente de la Junta de Castilla y León, han compartido escenario en la Fundación Cajasol para defender la aportación de las comunidades autónomas a la arquitectura institucional española. Durante el ciclo "Letras en Sevilla", en una mesa redonda moderada por el periodista Juanma Lamet con el título "Comunidades autónomas: ¿éxito o enfermedad histórica?", ambos han defendido la vigencia de las autonomías y han recordado, en palabras de Page, que "el 90 por ciento de las cosas que le preocupa a la gente", en referencia a los servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales, "las gestionan las autonomías".

Fernández Mañueco también ha coincidido en que las autonomías han "acercado la política a la gente" y ha abogado por un acuerdo político y territorial para "afrontar el futuro del Estado de las Autonomías" liderado por el Gobierno de España.

Sí ha señalado Page que es necesario una "armonización" entre regiones y ha criticado duramente a los partidos independentistas: "El independentismo lleva muy mal la igualdad entre los seres humanos. El independentismo es egoísmo". Sobre financiación, ha dicho el presidente de la Junta de Castilla de la Mancha, a su juicio, los independentistas lo tienen claro: "No quieren más, quieren más que los demás", por lo que "los demás, lo debemos tener claro".

Fernández Mañueco, en sintonía con García-Page, también ha abogado por enarbolar la bandera de "la igualdad y la cohesión territorial". "Tenemos que profundizar con el autonomismo útil", explica.

"Hay menos diferencia entre lo que piensa un señor de Granollers y otro de Almendralejo que el ambiente irrespirable que hay en Madrid", ha razonado Page. "España no es la M-30 y tenemos un gran problema de lo que ha sido la centralización de la política".

Durante la mesa redonda, también se ha analizado la condonación de la deuda prometida a Cataluña. Mañueco ha dicho que "queremos un modelo de financiación autonómica para que los servicios sociales se presten de manera homogénea a todas las personas de nuestro país".

Por su parte, Page ha señalado que él no se mete con los catalanes sino "con los independentistas". "No me agravia Cataluña, el problema es que España no puede ser un mercadeo territorial", ha expresado.

En el caso de la "financiación singular", para Page le duele "triplemente": "Como presidente de Castilla La Mancha que gestiono los intereses de mi tierra, como ciudadano español que busco la cohesión y como socialista porque la izquierda no puede romper el concepto de igualdad y menos como consecuencia de un chantaje y una amenaza".

"Yo gestiono los ingresos y de lo que sobra le doy un poquito al resto, si en lugar de decirlo Puigdemont, lo dice Ayuso, todos los ministros y muchos del PP habrían salido diciendo que se rompe la igualdad de España", ejemplificó.

"La riqueza de Cataluña no es de los catalanes ni la de Andalucía de los andaluces", ha esgrimido. Sobre su partido, ha lamentado que se "están dejando la piel con las cesiones".