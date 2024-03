¿Por qué la Ley de Restauración de la Naturaleza es "dañina" para Andalucía?

La Junta de Andalucía considera "dañina" para los intereses de la comunidad la aprobación por parte del Parlamento Europea de la Ley de Restauración de la Naturaleza. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, la considera "un nuevo revés" para el campo andaluz.

¿Cuáles son los motivos? Pese a reconocer una "vocación muy loable", llega en el peor momento. "Coincidimos en el tema de la sostenibilidad, pero no puede ser que sea a costa de la agricultura", según Crespo, quien considera que no es adecuada en un momento en el que "tenemos a todos los agricultores en la calle" por la falta de rentabilidad.

La responsable de las políticas agrarias de la comunidad recientemente participó en Bruselas en una reunión con el COPA-COGECA y todas las organizaciones agrarias, en la que se advirtió del "peligro" de esta normativa.

"Los agricultores están pidiendo a todos, a la Unión Europea y al Gobierno de España, esa rentabilidad necesaria a través de leyes que no sean perjudiciales y, de buenas a primeras, vemos el apoyo de muchos españoles, entre ellos cercanos al Gobierno, a esta ley, que creemos que va en contra de los intereses de los agricultores", ha incidido.

"Tampoco creemos que esto esté financiado a través de la Política Agraria Común", ha añadido, tras lo que ha aventurado que serán las organizaciones de productores de frutas y hortalizas las que pagarán una ley "con la que en absoluto estamos de acuerdo".

A juicio de Crespo, la Ley de Restauración de la Naturaleza viene a “establecer mayores exigencias medioambientales en un momento en el que todos los agricultores europeos están demandando más flexibilidad y un equilibrio que busque la rentabilidad agraria”. Todo ello cuando "Andalucía es ejemplo de sostenibilidad ya que contamos con el 29% de la superficie ecológica y más de un 80% en agricultura integrada”.

Por otro lado, la consejera ha puesto también en valor que Andalucía en general, y la provincia de Almería en particular, es “ejemplo del buen uso del agua en la agricultura”. “Pero eso no significa que se pueda seguir dando una vuelta de tuerca a la situación que están viviendo los agricultores, que lo están pasando mal en estos momentos por la falta de rentabilidad, la subida de los costes de producción, las leyes y la situación del comercio, que no les está beneficiando para conseguir el necesario equilibrio de una actividad de la que todos vivimos”, ha afirmado.

Asimismo, la consejera de Agricultura ha insistido en que el sector agrario es “fundamental para los intereses de los propios europeos” y en que en Andalucía se lleva a cabo una actividad sostenible que apuesta por la calidad, el respeto al entorno y la eficiencia en el uso de los recursos De ahí, que la Junta de Andalucía esté dentro de su política hídrica esté apostando por la depuración y por el uso de las aguas regeneradas que vienen a dar un mayor sello de sostenibilidad al sector.