"Respaldo total" del Gobierno andaluz a la consejera de Salud

Tras más de seis años en la dirección del Hospital Reina Sofia de Córdoba, Valle García se ha convertido en la nueva gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en sustitución de Diego Vargas, que dejó el cargo junto al viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán.

Valle García llega a la gerencia del SAS en un momento de gran controversia por las elevadas listas de espera, a las que el Gobierno de Juanma Moreno quiere dar solución con una inversión de 734 millones para concertar con la sanidad privada pruebas diagnósticas, consultas y operaciones quirúrgicas. Aún así, la nueva gerente del SAS dijo que asume el cargo «con ilusión y con muchos retos con los que empezar el nuevo año» para «seguir avanzando en la mejora de la salud en Andalucía».

Durante su mandato, García deberá lidiar con sindicatos y oposición, que está usando la Sanidad «como arma arrojadiza» contra el Ejecutivo de Moreno, criticó ayer el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco. El consejero portavoz, además, reiteró el «empeño» de la Junta en mejorar las listas de espera porque el Gobierno andaluz ha puesto a disposición de la sanidad pública «el presupuesto más alto de la historia». «Los planes de choque que se están poniendo en marcha vendrán a aminorar esa situación y los andaluces tendrán que esperar menos, bien para que los reciban especialistas, bien para que sean atendidos en la atención primaria. Más recursos, más profesionales y profesionales mejor pagados, esa es la estrategia de Andalucía», apostilló.

Pero desde la oposición y los sindicatos no dan tregua. El Sindicato Médico Andaluz (SMA) solicitó la dimisión de la consejera de Salud, Catalina García, debido a la crisis de las listas de espera y la situación de la Atención Primaria. En opinión del presidente del SMA, Rafael Ojeda, la Consejería de Salud lleva tiempo sumida en un «caos» por «desacuerdos internos y falta de liderazgo». Pero desde el Gobierno andaluz cierran filas en torno a la consejera. El consejero de Presidencia, José Antonio Sanz, descartó ayer su dimisión y trasladó que García cuenta con «el respaldo total, el apoyo y la confianza, y el cariño» del Ejecutivo, y apostilló que, «si no fuera así, no seguiría de consejera».

Por su parte, desde el sindicato de enfermería Satse dudan de la garantía del plan de choque para reducir listas de espera y piden que esos 750 millones se empleen en la sanidad pública. Ello permitiría, según el sindicato, «el incremento de actividad quirúrgica en jornada de tarde, de lunes a viernes; el incremento de atención en consultas externas para primeras visitas; y la contratación adecuada del personal necesario para ello, en el supuesto de que con personal del propio hospital no sea suficiente para poner los quirófanos y las consultas externas a pleno rendimiento».

Desde el Ejecutivo central no han dejado pasar la oportunidad para desgastar al Gobierno de Moreno aprovechando las recientes dimisiones del gerente del SAS y del viceconsejero. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, indicó que no cree que la situación de la sanidad andaluza como consecuencia de la «mala gestión de la Consejería de Salud se resuelva solamente con esas dimisiones», sino que «tiene que haber un cambio» por parte del Gobierno andaluz, cuyo presidente, Juanma Moreno, «tiene que saber que la sanidad pública requiere y exige toda su atención y toda la inversión necesaria para solucionar una situación que afecta directamente a todos los andaluces», remarcó ayer Fernández en rueda de prensa.