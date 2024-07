La Bolsa de Madrid refuerza el Al Andalus Innovation Venture 2024

Al Andalus Innovation Venture, evento de referencia en la confluencia de desarrollo de negocio para grandes empresas, inversores y emprendedores disruptivos, ha presentado los principales contenidos y actividades de su tercera edición, que tendrá lugar los días 24 y 25 de septiembre en Sevilla, en el Pabellón de la Navegación, dentro del área del Parque Cientifico y Tecnológico Cartuja, el distrito de innovación que lidera en España los ránkings de número de empresas, de trabajadores y de facturación conjunta.

La implicación, por vez primera en Andalucía, de la Bolsa de Madrid en una iniciativa de este tipo, contribuye a dar un salto cualitativo a Al Andalus Innovation Venture, que ya en la edición 2023 alcanzó un balance muy positivo, con más de 1.900 profesionales participantes, más de 150 fondos de inversión, más de 70 grandes corporaciones empresariales, 400 scaleups y startups, más de 170 expositores, y más de 500 reuniones B2B para explorar oportunidades de negocio.

En solo dos ediciones, Al Andalus Innovation Venture, con el apoyo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla, junto con el respaldo de otras instituciones públicas y empresas privadas, se ha consolidado como la cuarta cita anual más importante en España para el desarrollo de emprendedores en conexión con grandes grupos empresariales y con importantes inversores nacionales e internacionales. Al Andalus Innovation Venture, en septiembre, ya es una referencia en el calendario de foros de negocio e inversión, en línea con lo que representan el Four Years From Now (4YFN) en Barcelona en febrero, el South Summit en Madrid en junio, y el Valencia Digital Summit en la capital levantina a final de octubre.

En el acto de presentación oficial, celebrado en el Ayuntamiento de Sevilla, intervinieron la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido; el teniente de alcalde y delegado municipal de Cartuja, Parques Innovadores, Economía, Empleo, Comercio y Consumo; Álvaro Pimentel, y el cofundador y director de Al Andalus Innovation Venture, Diego Vargas, en representación de las tres empresas que desde 2021 se han unido para vertebrar esta iniciativa: Hyperion Partners, Octopus y El Referente, contando con el apoyo de instituciones públicas y corporaciones privadas.

Respaldo institucional para un evento de referencia

Lorena Garrido destacó que “un año más, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de la Dirección General de Fomento del Emprendimiento y de Andalucía Emprende, y con la colaboración de Andalucía TRADE, impulsamos como patrocinador principal este evento de referencia para emprendedores y scaleups, porque forma parte de la apuesta decidida del Gobierno andaluz por el fomento del emprendimiento innovador para favorecer la competitividad del tejido productivo”.

Para la viceconsejera, “hacerlo desde la colaboración público-privada, sumando para multiplicar, es clave porque nos permite promover, a gran escala, la transferencia de innovación, facilitar el acceso a financiación y fomentar la cooperación entre startups, pymes, corporaciones e inversores de ámbito regional, nacional e internacional”.

Álvaro Pimentel resaltó que “Al Andalus Innovation Venture pone a Sevilla en el foco del emprendimiento, la innovación y el desarrollo de empresas. Tenemos en la ciudad un extraordinario talento y una formación inmejorable gracias al potencial de las universidades sevillanas. Para el Ayuntamiento de Sevilla, esta cita anual demuestra que con el fin de fortalecer el ecosistema emprendedor en la ciudad es necesaria la colaboración público-privada. Queda demostrado que da sus frutos empresariales y contribuye a fortalecer el calendario anual de ferias de dimensión internacional en Sevilla”.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla, según explicó Pimentel, “hemos comprobado que una de las claves del éxito de Al Andalus Innovation Venture es cómo estimula el espíritu de superación de las empresas sevillanas con vocación de competitividad internacional y búsqueda de la excelencia. No es un foro de gurús sino un evento en el que los profesionales vertebran una productiva agenda de trabajo”.

Más de 100 directivos de innovación y más de 100 inversores

En la presentación de la programación y de los participantes confirmados, Diego Vargas detalló la destacada la participación de altos directivos responsables de innovación en empresas españolas o extranjeras de dimensión multinacional. Ya está confirmada la presencia en Al Andalus Innovation Venture de directores y managers de innovación de Cepsa, Iberdrola, Capgemini, GSK, Repsol, Acciona, Renfe, Iberia, Mapfre, Naturgy, Cinfa, EDP, Capsa Food, Talgo, Exolum, Santalucía, Openvía, entre otras.

Asimismo, todo el sector del 'venture capital' que opera en España para invertir en empresas innovadoras y con potencial de escalabilidad se dará cita en Sevilla, como en las dos ediciones anteriores, para tener reuniones de negocio con pymes, scaleups y startups. Serán más de 100 los inversores, de fondos como Endeavor, Kibo Ventures, Encomenda, Kfund, Telefónica Ventures, Arcano, Sabadell Bstartup, Plug and Play, Mondragón, Zubicapital, Fundalogy, Eoniq, Nauta Capital, Axon Partners, Bewater Funds, Faraday Venture, entre otros.

La Bolsa española se implica en un evento empresarial e inversor en Andalucía

Una de las principales novedades, y de los mayores alicientes, es la implicación de Bolsas y Mercados Españoles (BME), que gestiona el mercado bursátil español desde la Bolsa de Madrid. Por vez primera tiene protagonismo en un evento empresarial e inversor en Andalucía. El presidente de la Bolsa de Madrid, David Jiménez-Blanco, intervendrá en la mañana inaugural, el 24 de septiembre, con una ponencia sobre las tendencias más recientes en los mercados financieros globales y locales y su Impacto en el emprendimiento y la innovación. Además, en el Pabellón de la Navegación, se organizará un encuentro entre el presidente de la Bolsa y empresarios andaluces.

Otro destacado directivo de Bolsas y Mercados Españoles, Jesús González Nieto-Márquez, director gerente de BME Growth, protagonizará una mesa redonda sobre cotización de las scaleups en mercados financieros, desde la experiencia de lo que se está desarrollando en BME Growth y BME Scaleups, y explicando los beneficios de cotizar en esos mercados para pymes, donde ya cotizan más de 140 compañías. Junto a él participarán en esa mesa redonda empresas andaluzas e inversores en empresas andaluzas.

Y la Bolsa premiará a la scaleup ganadora del certamen de scaleups en Al Andalus Innovation Venture, en el que participarán 20 finalistas, con un curso exclusivo del BME Scaleups para su salida a bolsa. El programa tiene como nombre Entorno Pre Mercado y destaca por su exclusividad, ya que en la actualidad solo 24 scaleups han accedido, y posee un valor económico de 7.600 euros.

Crecimiento de la participación de inversores internacionales

Entre los grandes inversores internacionales que van a participar, tanto de ponentes como manteniendo reuniones con empresas, está Jacky Abitbol, director de Cathay Innovation, fondo que desde París gestiona más de 1.500 millones de inversiones en empresas emergentes.

Asimismo, es muy relevante la presencia del ecosistema portugués de emprendimiento y de inversión. Van a participar, entre otros: Pedro Sacramento, director de proyectos y operaciones de Startup Portugal; Tomás Penaguiao, socio de Bynd Venture Capital, centrada en invertir en startups; Marcos Osorio, director de Bright Pixel, especializada sobre todo en invertir en empresas de ciberseguridad; Pedro Almeida, socio de Armilar Venture Partners, y Manuel Martínez Garnica, director en España de la Agencia Estatal para la Inversión y el Comercio Exterior de Portugal (AICEP).

Jornada de alto nivel con casos de uso sobre Inteligencia Artificial generativa

Una de las dos salas principales de Al Andalus Innovation Venture se dedicará por entero en la mañana del 25 de septiembre a una jornada sobre innovaciones en la Inteligencia Artificial (IA) generativa. Con la participación de expertos de primer nivel tanto desde el ámbito académico como empresarial, muchos de ellos andaluces de relevancia nacional e internacional.

Tanto en la apertura como en las conclusiones de clausura intervendrá la mayor figura andaluza en la materia: Francisco Herrera Trigueros, Catedrático del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada y director del Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional (DaSCI). Desde 2020 es miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Es una de las 10 personas consideradas como 'Highly Cited Researcher' a nivel mundial en Inteligencia Artificial, y es muy requerido por grandes multinacionales. Francisco Herrera abrirá la jornada con su ponencia 'Cómo la IA generativa cambiará nuestras vidas'.

La exposición de casos de uso por parte de empresas tecnológicas se abrirá con ejemplos de desarrollos internacionales de IA realizados desde multinacionales en Sevilla. El primero en intervenir será Víctor Ayllón, vicepresidente en Automatización de la multinacional norteamericana Appian, que desde su sede en el Parque Científico Tecnológico Cartuja lidera la creación de innovación en IA de Appian para clientes de todo el mundo.

A continuación intervendrá Begoña López Rodríguez, responsable global de Data en los sectores Utilities & Energy de la multinacional Ayesa, con sede central en el Parque Científico Tecnológico Cartuja. Expondrá un caso de uso de IA generativa que han creado para grandes empresas de la industria petroquímica.

También es relevante la participación en esta jornada, exponiendo casos de uso en IA generativa, de Alfonso Ureña López, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Jaén. Ha sido durante 16 años el presidente de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural. Dirige uno de los 4 principales Grupos de Trabajo en España sobre Inteligencia Artificial generativa y ha colaborado en innumerables proyectos con empresas. En la actualidad, forma parte del equipo que está elaborando la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 del Gobierno de España, focalizando su trabajo en la estrategia de Ayuda a la Expansión de la IA en el Sector Privado, singularmente en Pequeñas y Medianas Empresas.

Asimismo, en esta Jornada se expondrán casos de uso creados por Canal Sur Televisión (lo presentará Juan Vargas Ruano, Director de Innovación en RTVA); por Acciona (expuesto por Daniel Taboas, su Data & IA Innovation Manager) y por Renaiss (con su CEO, Javier Martín). Y también tendrá cabida una ronda de breves presentaciones de casos por parte de startups especializadas en inteligencia artificial.

Presentación de proyectos de liderazgo en energías renovables desde Andalucía

Tres de las iniciativas emprendedoras de primer nivel en energías renovables que se desarrollan desde Sevilla, y que no tienen parangón en España, van a ser presentadas en Al Andalus Innovation Venture ante toda la comunidad de empresarios e inversores nacionales e internacionales que estarán en el evento:

-El Tokamak Smart con el que se está experimentando para conseguir la energía de fusión de plasma. Es el único que existe en España, está situado en el Centro de Innovación de la Universidad de Sevilla en el Puerto de Sevilla. Presentado en Al Andalus Innovation Venture por su coordinadora, Eleonora Viezzer, investigadora y profesora de Física de la Universidad de Sevilla, Premio Fundación Princesa de Girona de Investigación, y apoyada para este proyecto por la Comisión Europea, y con la colaboración de instituciones como la Universidad de Princeton (EEUU).

-Hy2Move, proyecto considerado de alto interés estratégico por la Comisión Europea, que aporta más de 1.000 millones de euros, para innovar e incorporar las tecnologías del hidrógeno a toda la cadena del sector movilidad y transporte. La única empresa española que participa en su partenariado (en el que están gigantes como Airbus y BMW) es la tecnológica sevillana EVO, especializada en innovación para movilidad sostenible y conectada en el sector automoción. Hy2Move será presentado en Al Andalus Innovation Venture por el fundador y CEO de EVO, José Mellado.

-BlueSolar, tecnología patentada por la empresa sevillana BlueSolar, para que los paneles generen a la vez energía fotovoltaica y energía termosolar. Es el primer concepto para plantas de gran escala, a través de sus innovadores paneles híbridos permiten generar electricidad de manera ininterrumpida. Fruto de años de investigación en los que han intervenido equipos de la Universidad de Sevilla, del Instituto de Ciencia de los Materiales (centro del CSIC que está en Cartuja) y de grandes empresas como Ghenova, de la que Blue Solar es una filial. Sebastián Caparrós, CEO de BlueSolar, lo presenta en Al Andalus Innovation Venture.

Continúa el 'Tren de la Inversión' como ronda de financiación en alta velocidad

Con la implicación de nuevo de Renfe, tras el gran éxito de la iniciativa disruptiva planteada por Al Andalus Innovation Venture el año pasado, tendrá lugar la segunda edición del 'Tren de la Inversión' a 300 kilómetros por hora. Ya han sido elegidas seis startups del sector 'cleantech' para hacer una ronda de presentaciones ante inversores en el vagón VIP de un tren AVE en el recorrido Madrid-Sevilla en la tarde del 23 de septiembre, en la víspera del evento. El vagón estará ocupado por inversores, directores de innovación y altos directivos de empresas que viajan a Sevilla para participar en Al Andalus Innovation Venture.

Las seis startups seleccionadas para exponer y tener reuniones B2B de financiación durante el recorrido del tren son: Agualytics (Almería), Recycap Technologies (Valencia), PlanetAI Space (Barcelona), Beflamboyant (Pontevedra), EONsea (Sevilla) y Nido (Barcelona).

Primera ronda de financiación navegando por el paisaje fluvial de Sevilla

En la ampliación de actividades promovidas por Al Andalus Innovation Venture, también hay que destacar la que tendrá lugar en la tarde del 25 de septiembre. Cuando concluye la actividad del evento en el Pabellón de la Navegación, zarpará desde dicho edificio en Cartuja un barco en el que tendrá lugar una ronda de inversión con startups tecnológicas aplicadas al sector turismo, que expondrán ante inversores y empresarios mientras navegan durante dos horas por la dársena del Guadalquivir, en dirección al área industrial del Puerto y después de regreso al pie de la Torre del Oro. El Ayuntamiento de Sevilla colabora en esta acción que también sirve para promocionar a la capital andaluza como territorio de talento como ciudad donde vivir, emprender e invertir.

Aumenta la implicación de patrocinadores y colaboradores

Los patrocinadores principales son la Junta de Andalucía como main partner y el Ayuntamiento de Sevilla como gold partner. Los silver partners son Acciona, Enisa (Empresa Nacional de Innovación), TrenLab Renfe, Cinfa, Extremadura Avante y Renaiss AI. Banco Santander y Arcano Partners se suman como bronze partners. Además, el evento cuenta con colaboradores como Aptki, Across Legal, Wayra, Fundacion para el conocimiento Madri+d, el clúster Ontech, Origen, Inerco, Garántia, Fundalogy, el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y la Agencia Digital de Andalucía.

Acto con numerosos representantes del ecosistema

En el acto de presentación oficial también estuvieron el director general de Fomento del Emprendimiento de la Junta de Andalucía, Francisco Javier González Navarro; el director gerente de la Fundación Andalucía Emprende, Daniel Escacena; la directora de Desarrollo de Negocio y Soporte de Valor de Andalucía Trade, Rocío Muñoz Maestre; y el director general de Promoción Económica del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Villegas Periñán.

Asimismo, estuvieron representadas algunas de las grandes y pequeñas empresas participantes en Al Andalus Innovation Venture 2024. Como Inerco, representada por Miguel Fernández, director comercial; Ayesa, con Begoña López Rodríguez, directora de Data en los sectores Utilities & Energy, que intervendrá como ponente; EVO, con su director de estrategia, Javier Galeano. Y también algunas de las seleccionadas para los certámenes de scaleups y startups, como Plus Vitech, de oncología, representada por Guillermo Gentil, director financiero; y EaseChain Voltedge, con Andrés Alcántara, director de innovación.

También asistieron empresas patrocinadoras y entidades colaboradoras, como Origen, con sus directores, Francisco José Gala y Álvaro Luna; el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, con Amaya Nieto, del área de innovación y emprendimiento; y la incubadora y aceleradora de startups Espacio RES, con su director, Carlos Lora.